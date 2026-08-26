Teplárna v Liberci přestavěla nevyužívanou budovu na zdravotnické centrum

Teplárna v Liberci přestavěla bývalou administrativní budovu na okraji svého areálu na zdravotnické centrum. Bude tam i sauna či malá posilovna. Novinářům to dnes řekl předseda představenstva teplárny Jan Sedláček. Částku za přestavbu neřekl, cena ale přesáhla deset milionů korun.
"Pro nás je důležité, že tato lokalita bude žít, že nebude vnímaná jenom jako industriální a obrovská krabice, která má vysoký komín," řekl Sedláček. Díky novému využití budovy budou podle něj moci navíc nabídnout další benefity i pracovníkům teplárny, kterých je aktuálně 89. "Aby naši zaměstnanci měli možnost zajít do sauny, aby měli možnost zajít k fyzioterapeutovi, k lékaři, aby to měli na jednom místě," dodal Sedláček.
Podlouhlá dvoupatrová budova v ulici Dr. Milady Horákové je ze 70. let minulého století. Původně sloužila jako zázemí při výstavbě teplárny, poté v ní měla teplárna kanceláře. První dílčí opravu teplárna provedla před čtyřmi lety, když tuto budovu jako nadbytečnou opustila. Část přízemí podle Sedláčka tehdy upravili pro dvě ordinace, jednu pro praktického lékaře a druhou pro pediatra. Zbytek budovy neměl využití a kvůli jejímu chátráni hrozilo, že ji bude muset teplárna zbourat. "Kdybychom to zdemolovali, tak tady vznikne akorát prostranství a nic nám nepřinese. ... Takže jsme se rozhodli pro tuto změnu a pro tuto přestavbu," dodal předseda představenstva teplárny.
Budova je po kompletní rekonstrukci, je nízkoenergetická se solárními panely na střeše. "Budova je plně zásobována obnovitelnými zdroji energie jak tepla, tak elektrické energie," uvedl Sedláček.
Uvnitř po přestavbě přibylo dalších osm ordinací, z nichž pět je určeno pro zubaře. "Dneska máme pod kontraktem dva zubaře, fyzioterapeuta a diskutujeme s dalšími lékaři," uvedl Sedláček. Kdy lékaři zahájí provoz, zatím neví. Ordinace nejsou zatím ani vybavené.
To nově vybudovaná sauna se na zahájení provozu už chystá. Nyní je ve zkušebním, plnohodnotný začne v polovině září. "Jsou tady dvě sauny, jedna je finská, druhá je bylinková. Budou tady i masáže, fyzioterapeut a menší posilovna, tak pro tři čtyři lidi," uvedla provozovatelka sauny Karolína Kanca.