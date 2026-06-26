Teplotní rekord byl na severu Čech překonán v Ústí, nejtepleji bylo v Doksanech

Teplotní rekord pro dnešní den byl na severu Čech překonán jen na jedné z 25 stanic, které měří déle než 30 let. Nové maximum má Ústí nad Labem - Kočkov, kde bylo 35,2 stupně Celsia. Nešlo ale o nejvyšší teplotu na severu Čech. Nejtepleji bylo dnes stejně jako v předchozích dvou dnech v Doksanech na Litoměřicku. Tam bylo dnes 38,1 stupně Celsia, řekl ČTK Jan Hrubý z ústecké pobočky Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
"Teplotní rekord pro Doksany pro dnešní den je 38,9 stupně," dodal Hrubý.
Na ústecké stanici Kočkov byl dnes překonaný rekord z roku 2019, tehdy tam meteorologové naměřili 34,7 stupně. Právě z roku 2019 zůstal většině ostatních měřicích stanic na severu Čech rekord pro dnešní den.
Po Doksanech dnes bylo v Ústeckém kraji nejtepleji v Ústí - Vaňově s teplotou 37,4 stupně. Nad či na 36 stupňů se dostala teplota ve Smolnici, Tušimicích, Teplicích a Kopistech.
V Libereckém kraji bylo maximem 35,4 stupně v České Lípě, nad 34 stupňů se dostala teplota v Doksech a nad 33 stupňů v Turnově. V krajském Liberci bylo maximem 31,9 stupně. Nad 30 stupni byla teplota i na horách, v krkonošském Harrachově.
V sobotu očekávají meteorologové, že v části Ústeckého kraje může teplota dosáhnout až 40 stupňů, v Libereckém kraji by mělo být do 38 stupňů. Historicky nejvyšší naměřenou teplotou na severu Čech je 39,4 stupně v Doksanech z 20. srpna 2012.