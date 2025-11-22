Naslouchá i motivuje. Při terapii lidí s autismem či demencí pomáhá robot

Humanoidní robot dokáže naslouchat, povídat si, cvičit a motivovat. Umí se také přizpůsobit konkrétnímu člověku podle toho, co právě potřebuje.
Původem španělský robot se do Česka dostal díky společné iniciativě Agentury regionálního rozvoje a Libereckého kraje. Cílem je umožnit organizacím bezplatně otestovat nové technologie ještě před případným nákupem.
„Pilotní testování Robica už proběhlo v Jablonci nad Nisou a právě v těchto dnech běží v turnovské organizaci Slunce všem,“ popsala turnovská mluvčí Marcela Jandová.
Hendikepovaným pomáhá humanoidní robot, o politice ani intimnostech nemluví
V Turnově robot zůstane do listopadu. Robot je navržený speciálně pro terapeutické účely a provází klienty během denních činností. Kromě toho sleduje také rozvoj slovní zásoby, motoriky nebo schopnost soustředění.
„Naším cílem je zlepšovat kvalitu života lidí s hendikepem a zároveň usnadnit práci personálu v sociálních službách. Robic je krásným příkladem toho, jak může moderní technologie pomáhat v každodenní péči,“ přiblížila krajská radní pro sociální oblast Anna Provazníková s tím, že pokud se tento projekt osvědčí, chtěli by podobné inovace víc rozšířit.
28. července 2025