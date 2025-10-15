Tesco expres nové generace. Prodejně v Turnově pomohla s výběrem produktů AI

Matěj Klimša
  11:42aktualizováno  11:42
Tesco otevřelo kompletně zrekonstruovanou prodejnu expres v Turnově, která je první svého druhu ve střední Evropě. S výběrem produktů, jež nabízí zákazníkům, pomáhala umělá inteligence.

Turnovská prodejna Tesco expres ve Skálově ulici prošla kompletní rekonstrukcí, v nabídce má zhruba polovinu odlišných produktů oproti běžným expresům.

Pilotní projekt přináší upravenou nabídku sortimentu – přizpůsobuje se potřebám lokálních zákazníků, kteří přicházejí nakoupit do centra města jídlo „na teď“, třeba na svačinu nebo na večeři. Při sestavování základního sortimentu pomáhala i umělá inteligence.

„Její výhoda je, že se dokáže podívat přímo na konkrétní obchod, zatímco my jsme na produkty koukali centrálně,“ konstatoval produktový ředitel Tesco Pavol Halasz s tím, že závěrečnou kontrolu ještě stále musí dělat nákupní tým. „Ale už se umělá inteligence dostává i sem,“ dodal. Sortiment zároveň reaguje na společenské trendy, jako je zdravé jídlo a pití.

Jde o první provozovnu tohoto typu ve střední Evropě, přestavět ji trvalo necelé dva měsíce. „Máme v plánu celý projekt posouvat dál a už v průběhu zhruba čtvrt roku bychom měli v Česku otevřít další tři takové obchody,“ potvrdil Halasz.

Mezi novinky se řadí i kávovar uvnitř obchodu, který jinde zatím není. „Zároveň jsme se podívali na to, co můžeme udělat pro naše zaměstnance a jejich zázemí, takže i tam jsme zainvestovali, aby se jim pracovalo co nejlépe. První ohlasy jsou velmi pozitivní,“ zhodnotil Halasz.

Zákazníci v prodejně mohou nově využít samoobslužné pokladny i systém Scan&Shop.

Neprodané zboží Tesco daruje

Nová prodejna by měla být energeticky úsporná. „To zajišťují nové chladicí technologie s ekologickým chladivem, LED osvětlení a chladničky s dveřmi, které výrazně snižují spotřebu energie,“ vysvětlila manažerka externí komunikace Tesco Lucie Loučková. Neprodané zboží prodejna daruje Potravinové bance Libereckého kraje.

Malé obchody jsou podle Halasze trend. „Chceme reagovat na zákazníky, kteří si ve městě potřebují odskočit pro tři položky během dne,“ vysvětlil.

V nové regionální prodejně nakoupí lidé bez obsluhy, otevřená bude 24 hodin denně

Prodejnu vítá i vedení Turnova. „Jsem rád, že Tesco má tento koncept, který chodí do center měst. Je to proto, aby lidé mohli dojít do obchodu pěšky a nemuseli na nákup dojíždět auty,“ vyzdvihl starosta Turnova Tomáš Hocke.

Podle něj města obecně bojují s vylidňováním center. „I obchody se přesouvají na vnější prstenec města. Je to problém především pro místní nebo pro školní děti. Mé dcery říkaly, že zrovna když začal školní rok, je uzavření Teska katastrofa,“ zažertoval starosta Hocke.

