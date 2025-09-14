Největší kulturní centrum mezi Prahou a Berlínem. Fabrika v Semilech ožívá

Matěj Klimša
  8:32aktualizováno  8:32
Areál v Semilech býval centrem textilního průmyslu. Teď se proměňuje v kulturní komplex Fabrika 1861. S projektem přišel Sebastian Kuršel, který textilkou provedl i návštěvníky nedávného Fabrika Festu.
Areál bývalé textilky v Semilech by měl oživit cestovní ruch. Místo dělníků...

Areál bývalé textilky v Semilech by měl oživit cestovní ruch. Místo dělníků chce přilákat turisty. | foto: Matěj Klimša, MF DNES

Areál bývalé textilky v Semilech by měl oživit cestovní ruch. Místo dělníků...
Areál bývalé textilky v Semilech by měl oživit cestovní ruch. Místo dělníků...
Areál bývalé textilky v Semilech by měl oživit cestovní ruch. Místo dělníků...
Areál bývalé textilky v Semilech by měl oživit cestovní ruch. Místo dělníků...
9 fotografií

Po pádu textilního průmyslu je cílem oživit v Semilech cestovní ruch. Pomoci tomu má i areál Fabrika 1861. „Dovolím si tvrdit, že půjde o jeden z největších areálů takového typu v Evropě. Projekt ale neutáhnou návštěvníci z maloměsta, chceme sem dostat i turisty ze zahraničí,“ naznačil mluvčí Fabriky 1861 Luboš Denner.

Na začátku se musel ředitel Fabriky 1861 Sebastian Kuršel rozhodnout, co s objektem bude. „Rozumné by bylo celou fabriku zbourat, vytěžit z ní materiál a připravit prostor pro výstavbu bydlení. Bláznivá varianta byla fabriku zachránit a najít jí další využití. My jsme se rozhodli jít touto cestou,“ vyprávěl Kuršel při festivalové prohlídce.

Areál bývalé textilky v Semilech by měl oživit cestovní ruch. Místo dělníků chce přilákat turisty.
Areál bývalé textilky v Semilech by měl oživit cestovní ruch. Místo dělníků chce přilákat turisty.
Areál bývalé textilky v Semilech by měl oživit cestovní ruch. Místo dělníků chce přilákat turisty.
Areál bývalé textilky v Semilech by měl oživit cestovní ruch. Místo dělníků chce přilákat turisty.
9 fotografií

Ve Fabrice 1861 momentálně přestavují budovu nové přádelny. Ta poskytne velký multifunkční sál, malý hudební sál nebo třeba svatební sál. Součástí bude i speciální prostor pro výstavu cenných děl.

„Bude splňovat veškeré standardy na světové úrovni. Chtěli bychom do budoucna spolupracovat s předními institucemi, jako je třeba Národní galerie, a s jejich pomocí sem dostat díla, na která ani ony samy nemají vhodný prostor,“ vysvětlil Denner.

Přádelna za půl miliardy

V přádelně jsou usazená okna, stavbaři začali pracovat na fasádě a hotové je i podlahové topení. „Zhruba za necelé dva měsíce by měla budova začít zvenku vypadat dobře. Během příštího roku se budeme zabývat vybavením vnitřních prostor. Oproti harmonogramu jsme jen lehce za termíny, což je na stavbě skoro zázrak,“ pochvaloval si Denner.

Rekonstrukce přádelny vyjde přibližně na půl miliardy korun, více než polovinu pokryje dotace. „Na podzim příštího roku se zde otevře největší kulturní centrum mezi Prahou a Berlínem. Pro návštěvníky tu vznikne prostor o velikosti více než dvanáct tisíc metrů čtverečních,“ pověděl ředitel Kuršel. „Už začínáme připravovat program ke slavnostnímu otevření.“

Nová přádelna bude volně přístupná, zpoplatněná bude jen část největších výstav. Nejde však zdaleka o poslední projekt, který v bývalé textilce chystají. Velkým problémem v Semilech je podle zástupců Fabriky 1861 ubytování.

„Plánujeme tu restauraci, wellness a několik pokojů v prostoru jedné z bývalých dílen, která stojí před novou přádelnou. Na místě bývalé tkalcovny, která je ve velmi špatném stavu, také vytvoříme parkoviště právě pro novou přádelnu,“ popsal Denner.

Jedna z největších textilek v Evropě

Fabrika byla kdysi vlajkovou lodí továrníka Franze Schmitta, který ji začal stavět v roce 1861. „Byla to jedna z největších textilek v Evropě. Relativně unikátní bylo, že se tu setkávaly všechny kroky ve zpracování bavlny až po finální textilní produkt,“ nastínil Kuršel. Textilka zažila obě světové války, dotkla se jí hlavně druhá, když v ní nacisté stavěli motory pro bombardéry.

Poslední rána, která areál potkala, byl požár stropu v roce 2021, ve kterém byl po desítky let usazený jemný bavlněný prach z textilní výroby. „Bavlněný prach je druhý nejhořlavější hned po střelném prachu. Požár to tu rozsvítil jako v disneylandu. Teď už zbývají jen nátěry sloupů a zavěšení elektroinstalace. Pak bude prostor připravený k provozu, zatím ale nevíme, co tu bude,“ přiznal Kuršel při komentované prohlídce areálem.

Na festival do Fabriky 1861 dorazilo i několik lidí, kteří v textilce dříve pracovali. „Já jsem tu pracovala asi dva roky na dvoře, kde se vyrábělo povlečení a ubrusy. Prohlídku jsem si užila, je dobře, že se to tu obnovuje a že tu bude živo,“ tvrdila Milena Václavíková. Podobný názor měla i další návštěvnice Lenka Hřibová.

Nacisté zřídili v Semilech továrnu s tajným oddělením, odhaluje historik

„Celý záměr se mi moc líbí, těším se na to, co se tu jednou vybuduje. Je to moc hezký prostor se zajímavou architekturou. Na prohlídce jsem se dozvěděla spoustu nových informací a mohla jsem si prohlédnout opravené sály. Netušila jsem ani, že tu byl v roce 2021 požár,“ poznamenala Hřibová.

Fabrika Fest podle Luboše Dennera funguje zatím ve zkušebním módu. „Sbíráme i zpětnou vazbu od lidí, ať víme, co funguje a co nefunguje. Ambicí je akce zvětšovat. Ideálně, aby byl festival vícedenní akcí pro tisíce lidí. Teď nás trošku brzdí ty ubytovací kapacity,“ uzavřel Denner.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohled do zákulisí Cirque du Soleil v Praze. Máme jedinečné fotky

Kanadský soubor Cirque du Soleil se poprvé v historii českých vystoupení představil pod vlastním šapitó. Na Letenské pláni v Praze vyrostl obří stan vysoký 19 metrů, ve kterém umělci uvádějí show...

KVÍZ: Neznámé výroky známých osobností

Některé věty, které vyšly z úst současníků i historických osobností, jsou dostatečně známé a obvykle se nezmýlíme, máme-li určit autora výroku. Například to, že „toho bohdá nebude, aby český král z...

Dvorecký most promění i benzinku, v jejím okolí vznikne údolí lamp. Na umění je připraveno 50 milionů

Nový a tolik potřebný most propojující Podolí se Smíchovem má před sebou ještě několik pro svou funkci důležitých kroků. Na mostě se v následujících týdnech bude dodělávat tramvajová trať, osvětlení,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Stavbu Dvoreckého mostu provází problémy s podložím i patálie s výběrem jména

Dvorecký most přes Vltavu má zrychlit dopravu a spojit pražský Smíchov s Podolím. Jak pokračuje jeho stavba, na kolik peněz vyjde, čím je zvláštní a kdy se po něm Pražané i návštěvníci hlavního města...

Václavské náměstí mění tvář. Stavba tramvajových tratí úspěšně pokračuje

Na stavbě nové tramvajové trati v horní části Václavského náměstí už dokončili zesílení stropní desky nad vestibulem stanice metra Muzeum a také rekonstrukci izolačních vrstev. Díky tomu mohli...

Postup? Hlavně dostat na stadion maminky s dětmi, hlásí nový šéf znojemských Orlů

Druhá liga? Taky liga! Ačkoliv se někteří fanoušci i vedení znojemského hokejového klubu dlouho srovnávali s tím, že sláva z dob, kdy Orli řádili v extralize, už pominula a realita po odchodu ze...

14. září 2025  13:12,  aktualizováno  13:12

V Krči zasahují policisté i vyjednavač. Muž před nimi utekl na střechu

Pražští policisté vyjížděli v neděli okolo poledne do pražské Krče. Oznamovatel jim ohlásil, že ublížil jiné osobě. V bytě ale policisté zraněného ani zbraň nenašli, jeden muž před nimi utekl na...

14. září 2025  12:42

VIDEO: U Hodonína se objevilo slabší tornádo. Škody však napáchal hlavně déšť

U Hodonína se v sobotu večer vyskytlo patrně slabší tornádo, informoval na svém účtu na síti X Český hydrometeorologický ústav. Zřejmě však nenapáchalo žádné škody. Mluvčí jihomoravských hasičů Filip...

14. září 2025  11:32,  aktualizováno  12:05

Smíchovský kopec získává další výhlednu. Vlna „kapitánských můstků“ v této části Prahy nekončí

Před nějakou dobou jsem upozornil na to, jak se po Praze rodí nástavby na vilách. Nazval jsem je „kapitánskými můstky“, leckteré tak i vypadají. Dá se jim říkat i „výhledny“. Majitelé starších vil i...

14. září 2025  11:59

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Chrudim chce odblokovat výstavbu rodinných domů v Markovicích, doteď to nešlo

Plánovaná stavba rodinných domů v chrudimské místní části Markovice se před lety zastavila. Město se nedokázalo dohodnout s majitelem jednoho z pozemků. Teď to radní zkusí jinak.

14. září 2025  11:02,  aktualizováno  11:02

Po osazování nosníků se na D11 u Jiren otevřel jeden pruh směrem na Prahu

Dálnice D11 u Jiren poblíž Prahy je od 10:30 průjezdná jedním jízdním pruhem na Prahu, v opačném směru by se mohla otevřít o hodinu později, řekl Josef Holek z krajské správy a údržby silnic. Důvodem...

14. září 2025  10:12,  aktualizováno  10:32

Tady se rodí křehký zázrak. Porcelánka v Loučkách vyrábí už skoro 120 let

Vypadá to jako kouzlo. Na začátku je kus šedivé kaolinové hmoty, na konci hladký talíř, tenkostěnný šálek nebo umělecké dílo v podobě mísy na nožce, zdobené vázy či sošky. Jak vzniká křehká krása,...

14. září 2025  10:22,  aktualizováno  10:22

Obce žádají omezení pro kamiony. Další blokádu kvůli dálnici zatím neplánují

Už dvakrát zablokovali dopravu na vytížené hlavní spojnici Zlína s Holešovem, aby tak protestovali proti odkladům zprovoznění téměř hotového úseku dálnice D49, který má z vesnic odvést velkou část...

14. září 2025  10:22,  aktualizováno  10:22

Okresní soud v Mostě bude rozhodovat o propuštění nejdéle vězněného Čecha

Okresní soud v Mostě bude ve středu rozhodovat o případném propuštění nejdéle vězněného Čecha, doživotně odsouzeného Zdeňka Vocáska. Trest smrti za dvě vraždy...

14. září 2025  8:45,  aktualizováno  8:45

Nález ostatků 19 mamutů v Ústí nad Labem je evropský unikát. Vědci doufají v objev tábořiště

Na místě budoucího justičního paláce v Ústí nad Labem učinili archeologové před několika měsíci mimořádný objev. Našli zde skládku kostí pravěkých lovců starou 26 tisíc let, která vydala ostatky...

14. září 2025  10:02

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Na Tachovsku u D5 narazilo auto do betonové konstrukce, zasahoval i vrtulník

U Benešovic na Tachovsku poblíž sjezdu z dálnice D5 narazilo v neděli ráno osobní auto do betonové konstrukce. Zranění utrpěli tři lidé, dva z nich přepravil do nemocnice vrtulník. Řekli to krajští...

14. září 2025  9:52,  aktualizováno  9:52

V Dolní Pěně, Županovicích a v Hájku lidé volili nové zastupitelstvo

Ve třech obcích na jihu Čech si lidé v sobotu zvolili nové zastupitelstvo. Volby se konaly v Dolní Pěně a Županovicích na Jindřichohradecku a v Hájku na...

14. září 2025  8:08,  aktualizováno  8:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.