Nasedal do cizích aut, šmejdil v cizím bytě. Chlapce inspirovaly pochybné vtípky

Ve čtvrtek 6. srpna odpoledne přijala městská policie oznámení obyvatelky Jizerské ulice, které zmizel z bytu náhradní klíč poté, co pozvala domů cizího zhruba dvanáctiletého chlapce. Slušně ji totiž požádal, zdali může využít toaletu.
„Vyhověla mu a po celou dobu čekala před jejími dveřmi. Když chlapce upozornila, že s manželem potřebují odejít, vyšel z toalety a místo k východu z bytu zamířil do obývacího pokoje. Prý se chtěl pouze podívat, protože to mají hezké,“ popsala událost mluvčí magistrátu Jana Fričová.
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Poté, co náctiletý odešel, žena zkontrolovala toaletu a zjistila, že z krabičky umístěné na polici za záclonou zmizel náhradní klíč od bytu spolu s čipem od vstupních dveří domu. Hlídka, která začala prověřovat okolí, krátce nato našla dítě odpovídající popisu.
„Hoch přiznal, že v bytě byl, ale odmítl, že by klíč vzal. Na místo dorazila také chlapcova matka, která vzhledem k předchozím zkušenostem vyjádřila k chlapcovu prohlášení nedůvěru. Zdůraznila, že jí i lhal, když řekl, že jde na hřiště,“ uvedla Fričová.
Strážníci zjistili, že by chlapec mohl mít co do činění také s předchozím oznámením z parkoviště u nedalekého Lidlu. Tam podle svědků nějaké dítě nastupovalo do zaparkovaných vozidel, v nichž seděli jiní lidé.
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„Následně přiznal, že na parkovišti vlezl do čtyř aut a chtěl svézt. Řekl, že se inspiroval videi ze sociální sítě TikTok. A protože se mu to zdálo vtipné, chtěl to také zkusit,“ nastínila mluvčí Jablonce.
Policie, kterou o událostech informovali strážníci, nezjistila, že by na parkovišti došlo k protiprávnímu jednání. A případ zmizelého klíče vyhodnotili policisté jako podezření na přestupek proti majetku, který je v kompetenci městské policie.
„Strážníci proto s chlapcem a jeho matkou sepsali na služebně protokol a o celém incidentu informovali Orgán sociálně-právní ochrany dětí,“ uzavřela Fričová.