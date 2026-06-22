TMR uplatnila opci na Ještěd, skiareál bude provozovat dalších deset let

Slovenská firma TMR bude i po roce 2027 provozovat městský skiareál na Ještědu v Liberci. Uplatnila opci, což znamená automatické prodloužení pachtovní smlouvy s městem o dalších deset let. O uplatnění opce dnes ČTK informoval mluvčí společnost Tatry mountain resorts (TMR) Marián Galajda. Rozhodnutí firmy náměstek primátora Liberce pro územní plánování, majetek a sport Adam Lenert (ANO) vítá.
"Pro rozvoj střediska a samozřejmě zachování zimní sezony je to důležité, klíčové rozhodnutí a pro město je to velice vítaná informace," řekl dnes Lenert ČTK.
Slovenská společnost TMR má skiareál na Ještědu pronajatý od města od roku 2017 na deset let, opci na dalších deset let mohla uplatnit do konce letošního června. "Všechny naše dosavadní investice se ukázaly jako smysluplné, což potvrdila i uplynulá zimní sezona, která patřila historicky mezi ty nejúspěšnější. Premiérově od doby, co TMR středisko provozuje, se podařilo otevřít ho už koncem listopadu, což se podepsalo na rekordní návštěvnosti. V tomto příběhu proto chceme pokračovat. Našimi prioritami budou investice do celoročně využitelné turistické a sportovní infrastruktury," uvedl dnes pro ČTK Galajda.
Důležitou roli při rozhodování podle něj měly rekonstrukce hotelu a vysílače na vrcholu kopce plánovaná krajem a také výstavba nové lanovky, kterou připravuje město. "Jsme přesvědčeni, že při korektní spolupráci se samosprávou můžeme v příštích deseti letech vybudovat celoročně vyhledávaný horský resort, který městu a regionu, jeho obyvatelům a návštěvníkům přinese výjimečné místo k odpočinku a sportovnímu vyžití," dodal mluvčí TMR.
Ve skiareálu na Ještědu je zhruba deset kilometrů tratí se třemi lanovkami a pěti vleky a dětským parkem. Nejvýraznější změnou od roku 2017, kdy středisko převzala TMR, je vybudování 1,6 kilometru dlouhé páteřní sjezdovky Nová Skalka, která slouží i pro večerní lyžování.
Uplatnění opce podle náměstka znamená, že mohou s TMR jednat dál o úpravě smluvního vztahu. "Samozřejmě nejde upravovat cenu nájmu, ta se nemění, ale chceme upravit čerpání produktů a služeb pro oboustrannou spokojenost, aby ta možnost byla širší a zároveň jednodušší," dodal Lenert. TMR ročně platí městu na pachtovném zhruba šest milionů korun a od toho se odečítá částka za služby, které provozovatel skiareálu naopak poskytuje městu pro sportovní kluby či školy.