Kdo si potřebuje odskočit, má smůlu. Nové veřejné toalety v Liberci nefungují

„Je to pěkná ostuda, když si ve městě, kde žije sto tisíc lidí, není kde odskočit,“ popsala svou zkušenost na sociální síti Facebook Jitka Ř.
„Jsme velké město a veřejnou toaletu sehnat mezi sedmou večer do osmé ranní je obtížné. Kdyby aspoň byly k dispozici moderní mobilní toalety za peníze,“ poznamenala místní Lenka S.
„V centru města kromě obchodních center, nejsou dostupné veřejné toalety,“ povzdechla si zase Lenka P.
K uzavření toalet v Uranu, které byly nově v provozu od letošního března, došlo podle náměstka primátora Adama Lenerta z důvodu enormního vandalismu.
„Byl ukraden mincovník. Od začátku se s Odborem majetkové správy a s Technickými službami města Liberce snažíme tyto toalety vyřešit ke spokojenosti uživatelů,“ přiblížil situaci Lenert s tím, že objednali nový systém pro platbu kartou.
„Odstřihneme tak problém s krádežemi mincí. Vylepšujeme i systém uzavírání. Bohužel existuje skupina lidí, která se k tomuto majetku chová tak, jak se chová,“ poznamenal Lenert.
Toalety uvnitř jen se zakoupenou jízdenkou
Lidé mohou využít také vnitřní toaletu v přízemí budovy Uranu, kde je čekací hala pro cestující. „Za nás to bylo dělané jako další pojistka v interiéru vůči těmto situacím. Třeba kdyby došlo k nějaké správě nebo rekonstrukci, tak aby tu byla další toaleta,“ zdůvodnil náměstek primátora Jiří Janďourek. „Když bude mít člověk koupenou jízdenku, tak ho tam normálně pustí.“
Sociální zařízení uvnitř budovy slouží podle Janďourka především pro hendikepované a maminky s dětmi. „Byli jsme na začátku u zadání projektu, kde se dohodlo, kolik bude počet záchodů a k čemu budou sloužit. Stavební firma to postavila, a pak jsme předali provoz Technickým službám,“ dodal.
Na venkovních toaletách mimo provoz najdou návštěvníci lístek se vzkazem, že veřejné toalety nepatří ke společnosti ČSAD Liberec a že nejbližší jsou na vlakovém nádraží.
Se stížnostmi se lidé mají obracet na magistrát města. Hlavní veřejné toalety na vlakovém nádraží ale prochází opravou. Pro návštěvníky se podle mluvčího Správy železnic Dušana Gavendy opět otevřou od 8. prosince.
Majitel firmy zemřel
Nové veřejné toalety stojí v Liberci také na Sokolovském náměstí. Ani sem si ale člověk neodskočí, protože zemřel majitel firmy, která zakázku pro Liberec zajišťovala.
„Komunikujeme s dědičkou všech práv, protože dědická práva jsou daleko rozsáhlejší. Snažíme se dojít k dohodě, jsou tam problémy s insolvencí,“ zdůvodnil Janďourek.
Liberečtí zastupitelé tak zatím nové sociální zařízení umístěné na Sokolovském náměstí nezprovoznili. Ve zkušebním provozu byly veřejné toalety v samočisticí buňce v červenci. „Dílo jsme nepřevzali z hlediska odstraňování vad,“ dodal Janďourek.