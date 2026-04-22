TOP 09 vypověděla v Liberci spolupráci se Starosty, do voleb jde samostatně

TOP 09 vypověděla v Liberci spolupráci hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK), důvodem jsou dlouhodobě jiné pohledy na některá rozhodnutí koaličních partnerů a nemožnost plnění našich programových cílů, uvedla dnes v tiskové zprávě krajská manažerka TOP 09 Martina Rambousková. Do voleb v krajském městě půjde strana na podzim samostatně pod svou značkou. Volby se podle volebního zákona uskuteční 9. a 10. října.
"Rozhodli jsme se vystoupit z koalice a prosazovat naše programové body pod vlastní značkou. Zároveň jsme připraveni k povolební spolupráci na úrovni rovnocenného partnerství suverénních politických stran a jejich představitelů," doplnila Rambousková. TOP 09 kandidovala v Liberci samostatně naposledy v roce 2014 a získala tehdy dva mandáty. V letech 2018 a 2022 se spojila se Starosty pro Liberecký kraj a KDU-ČSL, v posledních volbách získala jeden post v zastupitelstvu.
Lídr kandidátky SLK Lukáš Hájek dnes na sociálních sítích potvrdil, že hnutí nebude pokračovat ve volební spolupráci s TOP 09 ani KDU-ČSL, kandidovat bude samostatně. "Voličům jsme se rozhodli předložit samostatný tým s jasnou programovou nabídkou. Liberec si zaslouží ambiciózní vizi rozvoje a odvahu při jejím naplňování. TOP 09 a KDU-ČSL děkuji za veškerou spolupráci. Neshodli jsme se vždy na všem, rozcházíme se ale po dohodě," uvedl.
Na fungování vládní koalice na liberecké radnici se podle Hájka nic nemění. "Náš zastupitelský klub má nadále plný počet 12 členů plnících programové prohlášení až do konce volebního období. Přirozeně jsme připraveni s oběma stranami nadále spolupracovat na všem dobrém pro naše město. Ostatně právě podle kritéria práce ve prospěch Liberce budeme přistupovat i k jakékoliv jiné straně," dodal lídr liberecké kandidátky SLK.
V komunálních volbách před čtyřmi lety kandidátka SLK společně s TOP 09 a KDU-ČSL vyhrála, když získala 12 ze 39 míst v zastupitelstvu. Druhé skončilo hnutí ANO a má 11 mandátů, třetí bylo se šesti zastupiteli uskupení LOL, v němž se spojili Zelení a nezávislí kandidáti. Po čtyřech zastupitelích získaly ODS a SPD, dva mají Piráti. V čele města stojí koalice, v níž se spojilo uskupení v čele s SLK s hnutím ANO a Piráty. Původně byla součástí liberecké koalice i ODS, kvůli korupční kauze jí ale v dubnu 2024 ostatní strany smlouvu vypověděly.