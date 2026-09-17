Tragédie na přehradě v Jizerských horách

O kulturní program se postarají kapela Orpheus, saxofonový kvartet a orchestr Nesešlí ze Základní umělecké školy v Tanvaldu a Sbor dobrovolných muzikantů.
Od Protržené přehrady povede jednokilometrová naučná stezka ke středisku Chráněné krajinné oblasti na Mariánskohorských boudách. Zpestří ji ochotníci z divadelních Spolků Vojan a Smrž a členové Klubu českých turistů Desná.
Slavnostní zahájení akce proběhne ve 14 hodin v areálu Protržené přehrady, následovat bude bohoslužba za oběti neštěstí. Na velkoplošné obrazovce uvidí lidé historické záběry dokumentující tragédii.
Sypaná hráz přehrady na Bílé Desné se protrhla 18. září 1916 a ničivý sloupec vody smetl v údolí vše, co mu stálo v cestě. Katastrofa si vyžádala 67 lidských životů.