Tramvaje a autobusy MHD v Liberci změní vzhled, budou v barvách města

Tramvaje a autobusy MHD v Liberci se po zhruba 30 letech vrátí k barvám města. Místo kombinace bílé, zelené a žluté budou mít opět červený nátěr s bílými doplňky. První dva přelakované vozy vyjely do běžného provozu dnes. Náměstek primátora a člen dozorčí rady dopravního podniku (DPMLJ) Vojtěch Prachař (ANO) dnes ČTK řekl, že cílem je sjednotit vzhled MHD s městem, ke kterému patří.
Současná podoba tramvají a autobusů podle Prachaře žádnou vazbu k Liberci nemá. "Ptal jsem se, jakým způsobem je v dopravním podniku zafixovaná ta zeleno-bílo-žlutá barva a žádným způsobem není. Tenkrát to historicky někoho napadlo a ono se to implementovalo," řekl. Dopravní podnik od červené s krémovou barvou na karosériích tramvají a autobusů upustil v polovině 90. let minulého století.
Změna podle náměstka přinese i to, že dopravní podnik bude působit jednotně. "My už v tuto chvíli máme vozovny do červeno-bílé barvy a terminál Fügnerova bude také do červeno-bílé barvy," uvedl Prachař.
Neočekává, že by kvůli změně vzhledu tramvají a autobusů musel dopravní podnik vynaložit peníze navíc. Obměna potrvá několik let. Současné vozy získají červeno-bílou podobu v případě, že bude nutné jejich karosérie přelakovat, například po dopravní nehodě. "Nové vozy už se budou objednávat v této barevné kombinaci," řekl Prachař.
Změna podoby podle něj pomůže dopravnímu podniku zkrátit dobu, kdy musejí být opravované vozy v lakovně. "Teď se musejí lakovat třemi barvami. A vždycky se musí čekat, než lak vytvrdne, aby se mohla nanést další barva. A tady bude jednotný podklad, ta červená barva, a bílé prvky budou polepy. Tím pádem ušetříme spoustu času na lakovně a vozy v případě nehody se mnohem rychleji dostanou zpět do provozu," dodal Prachař.
Liberecký dopravní podnik má více než 100 autobusů a 64 tramvají pro zajištění dopravy v Liberci a také tramvajové spojení do sousedního Jablonce nad Nisou. Kromě změny vzhledu je další novinkou, že autobusy a tramvaje budou zvnějšku bez reklamních polepů. Prachař míní, že finanční ztráta pro dopravní podnik nebude velká. "Úbytek, který je způsobený tím, že venku nebudou reklamy, tak zase není tak velký na to, co to přinese. A to je, že budeme mít zvenku čistou, krásnou MHD, budeme působit moderně a zároveň pro cestující to přináší, že nebudou ven koukat skrz tečky na oknech," řekl náměstek. Dopravní podnik podle něj už nové smlouvy na venkovní polepy neuzavírá. "Teď, co jsou, tak jsou ještě staré smlouvy, které dobíhají," dodal.