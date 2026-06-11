Transfuzní stanici v Liberci ubývá dárců krve, nové shání i osvětou na školách

Transfuzní stanici v Liberci ubývá dárců krve. Ročně přijde o 50 až 100 lidí, což může být za pár let problém. Nové se snaží získat i osvětou na školách. Novinářům to dnes řekla primářka transfuzního centra v Liberci Renata Procházková.
Aktuálně mají podle ní v databázi zhruba 6000 dárců. Nových sice ročně získají mezi 300 až 350, ale vyřazených bývá mezi 400 až 450. "Takže se dostáváme do nějakého drobného deficitu v řádu desítek dárců ročně, což v tuhle chvíli nepředstavuje žádný zásadní problém, protože potřeby našich pacientů jsme schopni vždycky pokrýt. Ale je to otázka, co bude do budoucna, až přijdou opravdu ty demograficky slabší ročníky," uvedla primářka.
Se stejným problémem se podle ní potýkají i další kraje v zemi. "Celorepublikově se to široce diskutuje, co s tím. Takže proto jsme vděční za každého nového mladého dárce. Co je u nás pozitivní, na rozdíl třeba od celorepublikových statistik, že 64 procent našich prvodárců je ve věku do 35 let, což je velice dobré znamení," dodala.
Nové dárce se transfuzní stanice v Liberci snaží získávat i propagováním dárcovství krve přímo ve školách. "Pravidelně třeba chodíme na gymnázium F. X. Šaldy tady v Liberci. Myslím, že to děláme už tři roky. A opravdu vidíme ten efekt, že studenti z tohoto gymnázia pak chodí darovat, když splní podmínku a dovrší 18 let věku," řekla lékařka libereckého transfuzního oddělení Zdeňka Kavanová.
Nutnou podmínkou u dárců krve podle ní je také váha nad 50 kilogramů, kvůli čemuž musejí některé útlé dívky odmítat. "Dárce, který je subtilnější, tak má i menší celkový objem krve. My odebíráme 460 mililitrů krve, takže když ten člověk má třeba tři a půl litru krve, tak už by to byla pro něj velká zátěž," uvedla lékařka.
Při propagaci liberecké transfuzní stanice pomůže letos i jedna prvodárkyně - studentka ze střední školy v Hejnicích. "Natočila si naše prostory a máme společně takovou náborovou akci, kdy to bude propagovat na sociálních sítích," dodala Kavanová.
Za odběr plné krve nedostávají dárci přímo žádný finanční příspěvek, za každý odběr ale mohou uplatnit slevu na dani ve výši 3000 korun, zpravidla mají den volna a případně mohou získat další benefity.
Transfuzní oddělení v Liberci zpracovává krev odebranou nejen ve svém sídle v Baarově ulici, ale i na dvou přidružených pracovištích. Jedno je dlouhodobě v nemocnici v České Lípě a druhé od loňského podzimu v Jilemnici na Semilsku. V Liberci za rok dělají zhruba 15.000 odběrů plné krve a plazmy, v České Lípě kolem 3000 a v Jilemnici odhaduje Procházková, že to bude asi 1500 za rok. "Máme tam zatím tři odběrové dny v týdnu a plánujeme, že na podzim otevřeme další odběrový den, protože se nám podařilo získat i další personál. Takže se tam stabilizuje tým a získáváme i nové dárce," dodala. V pětitisícové Jilemnici mají podle ní evidovaných zhruba 200 dárců, z čehož 45 je prvodárců získaných v tomto roce.