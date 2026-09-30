Třídění odpadu u domů se v České Lípě osvědčilo, vytříděného odpadu přibylo

Třídění odpadu přímo u domů se v České Lípě osvědčilo. Vytříděného papíru, plastů a bioodpadu meziročně přibylo, naopak méně bylo směsného odpadu v černých popelnicích. Ukazují to data za první měsíce fungování systému, řekla dnes ČTK mluvčí radnice Kristýna Kňákal Brožová. Nový systém třídění zavedlo město loni od 1. října, letos od začátku června se mohli připojit i obyvatelé v přidružených obcích.
Třídit u domů mohou obyvatelé rodinných a menších bytových domů, lidí na sídlištích se změna nedotkla. Systém platí pro zhruba 3500 adres v České Lípě včetně přidružených obcí jako jsou Častolovice, Manušice, Žizníkov, Dobranov, Vlčí Důl, Heřmaničky, Písečná, Vítkov nebo Okřešice. "Do dnešního dne je do systému zapojena zhruba polovina všech domů, které do systému patří," doplnila mluvčí.
"Jsme rádi, že nové žádosti stále přibývají i rok po zavedení systému. První data ukazují, že systém funguje. Podle porovnání dat za první polovinu roku 2026 vůči první polovině předchozího roku to vypadá, že díky zavedení systému třídění odpadu door-to-door se v České Lípě podaří správně vytřídit o víc než 350 tun papíru, plastu a rostlinného odpadu víc," uvedl místostarosta Jakub Mencl (Živá Lípa).
Lidé mohou získat ke svým domům nejen popelnici na bioodpad, ale také modrou popelnici na papír a žlutou na plasty, nápojové kartony a kovy. Lidé nemusí mít u domů všechny popelnice, mohou požádat jen o jednu, nemusí mít také žádnou. I v takovém případě jim ale černou popelnici se směsným odpadem vyveze svozová firma jen jednou za 14 dnů. Žluté nádoby se svážejí každý třetí týden, modré s papírem jednou za měsíc.
Česká Lípa je s 36.400 obyvateli třetím největším městem v Libereckém kraji, od systému třídění u domů si radnice slibuje snížení nákladů na odpady a především omezení množství směsného komunálního odpadu, za jehož uložení na skládkách platí město stále víc. Loni stál systém odpadového hospodářství radnici 75 milionů korun. Kdyby město nic neudělalo, mohly by se podle Mencla za pět let náklady na svoz a likvidaci komunálního odpadu dostat třeba na 130 milionů korun.
Měst a obcí, které podobným způsobem třídí odpad, v Libereckém kraji přibývá. Pět let funguje systém třeba v Doksech a dalších obcích Českolipska. Zkušenosti s ním mají také v Turnově nebo v Jablonci nad Nisou. Tam, kde ho zavedli, se zlepšilo třídění a snížil objem směsného odpadu. Od loňského roku třídí u domů i lidé v Novém Boru, od července dostali tuto možnost také obyvatelé z 18 měst a obcí na Frýdlantsku. Systém chtěl zavést i stotisícový Liberec, zatím od toho ale upustil.