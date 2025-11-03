Sto dvacet tisíc lidí. Hra Kingdom Come pomohla Troskám k rekordní návštěvnosti

Autor: ČTK, iDNES.cz
  11:12aktualizováno  11:12
Počítačová hra Kingdom Come: Deliverance 2 (KCD II) pomohla zřícenině hradu Trosky k rekordní návštěvnosti. Dominantu Českého ráje s věžemi Baba a Panna navštívilo letos 119 806 lidí, což je skoro o 30 tisíc víc než vloni. Letošní návštěvnost této národní kulturní památky je podle dostupných údajů dokonce nejvyšší minimálně za posledních 30 let.
Dominantu Českého ráje s věžemi Baba a Panna navštívilo letos 119 806 lidí, což je skoro o 30 tisíc víc než vloni.

Dominantu Českého ráje s věžemi Baba a Panna navštívilo letos 119 806 lidí, což je skoro o 30 tisíc víc než vloni. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Dominantu Českého ráje s věžemi Baba a Panna navštívilo letos 119 806 lidí, což je skoro o 30 tisíc víc než vloni.
Dominantu Českého ráje s věžemi Baba a Panna navštívilo letos 119 806 lidí, což je skoro o 30 tisíc víc než vloni.
Dominantu Českého ráje s věžemi Baba a Panna navštívilo letos 119 806 lidí, což je skoro o 30 tisíc víc než vloni.
Dominantu Českého ráje s věžemi Baba a Panna navštívilo letos 119 806 lidí, což je skoro o 30 tisíc víc než vloni.
15 fotografií

O letošní rekordní návštěvnosti informovala regionální mluvčí Národního památkového ústavu Lucie Bidlasová. „Děkujeme příznivcům hry Kingdom Come, kteří velmi ukázněně, velmi hezky a vstřícně navštěvovali hrad s maximálním respektem k tomu, že to je národní kulturní památka,“ dodala.

Kingdom Come vábí na Trosky návštěvníky. Zvažujeme limit na vstupy, říká kastelánka

Gotický hrad z konce 14. století je dominantou Českého ráje mezi Turnovem a Jičínem. Z dálky zřícenina s věžemi Panna a Baba připomíná čertovy rohy trčící ze země. Umístění na dvou strmých čedičových skaliscích učinilo z Trosek v minulosti nedobytný hrad.

V počítačové hře KCD II měla tato památka významnou roli. Podle Bidlasové ale dopředu nevěděli, co mohou od fanoušků očekávat.

Jarní návštěvnost skalního hradu Trosky stoupla dokonce o 67 procent. Největší příliv očekává zdejší kastelánka v létě (24. května 2025).
Jarní návštěvnost skalního hradu Trosky stoupla dokonce o 67 procent. Největší příliv očekává zdejší kastelánka v létě (24. května 2025).
Jarní návštěvnost skalního hradu Trosky stoupla dokonce o 67 procent. Největší příliv očekává zdejší kastelánka v létě (24. května 2025).
Jarní návštěvnost skalního hradu Trosky stoupla dokonce o 67 procent. Největší příliv očekává zdejší kastelánka v létě (24. května 2025).
15 fotografií

„Existovaly různé obavy z toho, jestli se třeba nebudou na hrad dobývat v době jeho uzavření, jestli nám třeba nebudou v nějakém přestrojení slézat hradby a podobně. Ale ukázalo se, že to jsou jedni z nejukázněnějších a velmi empatických návštěvníků, kteří se snažili hradu třeba i pomáhat ve svém volném čase,“ uvedla mluvčí.

Z Finska až na Trosky. Zříceninu čeká v létě díky hře Kingdom Come nápor fanoušků

Počítačová hra podle ní pomohla na Trosky přilákat návštěvníky, kteří tam běžně nechodí. „Přicházeli nám sem návštěvníci ve věku 20 až 35 let, a to už dneska není úplně až tak běžné. Protože tato věková skupina navštěvuje spíše dětské prohlídky, nebo noční prohlídky, jarmarky a podobně. Ale letos na Troskách vytvořili tu největší návštěvnickou skupinu,“ dodala Bidlasová.

OBRAZEM: Provazochodci na Troskách balancují mezi dvěma věžemi

Pro příznivce hry KCD II letos na hradě uspořádali i několik speciálních akcí, největší byla v polovině července, kdy se Trosky pomyslně proměnily ve středověké sídlo. I nyní mohou lidé při návštěvě Trosek narazit na destičky s QR kódy, které po načtení ukážou porovnání daného místa s herní fikcí ve videohře.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Kde mají nejlepší street food v Praze: 5 top podniků

Kde si v Praze dát burger, který má říz, sýr, styl a třeba i rukavice? A kde hot dog, na který budete myslet ještě druhý den? Vybrali jsme pět podniků, které dělají street food s vážně dobrým vkusem.

GALERIE: Olbrachtova je první kompletně vyraženou stanicí metra D. Výstavba pokračuje na Pankráci

Výstavba prvního úseku metra D Pankrác – Olbrachtova, kterou pražský dopravní podnik (DPP) zahájil v dubnu 2022, dosáhla v těchto dnech dalšího milníku. Stala se první kompletně vyraženou stanicí...

Tajemství Prahy na státní svátek: Dny otevřených dveří a speciální akce, které nesmíte minout

Den vzniku samostatného československého státu patří mezi nejvýznamnější české státní svátky. Letos si můžete volný 28. říjen užít například při návštěvě otevřených úřadů, muzeí či historických...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Letní pneu v zimě mohou být často lepší než zimní, mají kratší brzdnou dráhu. Nesmí ale ležet sníh a led

Je každoroční podzimní přezouvání z letních na zimní gumy otázkou bezpečnosti, nebo více byznysem výrobců a pneuservisů? Pokud nevyrážíte na sněhem zaváté silnice, můžete využít i celoroční...

Dříve platil za symbol tůní a rybníků. Nyní však patří k ohroženým rybám. Karas obecný je bojovník o přežití

Ještě před pár desítkami let byl karas obecný rybou, kterou znal každý. Stačilo přijít k jakékoli tůni nebo rybníčku. Mezi lekníny se líně převalovali tmavě zlatí karásci, symbol klidu a odolnosti....

Hledá se nástupce Bobka. Praha vypsala výběrové řízení na nového ředitele zoo

Praha vypsala výběrové řízení na ředitele pražské zoologické zahrady. Vybere ho do 16. února příštího roku. Vypsání řízení v pondělí schválili pražští radní. Nově bude mít pozice funkční období šest...

3. listopadu 2025  13:52,  aktualizováno  13:52

Charita Slaný přijímá sezonní oblečení, uvítá i pomoc dobrovolníků

Charita Slaný přijímá sezonní oblečení, aktuálně třeba teplé bundy, mikiny, oteplováky, svetry a podobně. Organizace pomáhá seniorům, samoživitelům i rodinám v...

3. listopadu 2025  12:04,  aktualizováno  12:04

Naděje žije: Do Prahy přijíždí inspirativní manželé Finleyovi, kteří mění pohled na zdraví i životní smysl

3. listopadu 2025  13:35

Provoz na dálnici D11 ve směru na Prahu zastavil na 71. kilometru požár kamionu

Požár kamionu na 71. kilometru dálnice D11 ve směru na Prahu dopoledne zastavil provoz. Nikomu se nic nestalo, řekli dnes ČTK zástupci policie a hasičů....

3. listopadu 2025  11:56,  aktualizováno  11:56

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zemřel polárník Prošek. Věnoval se změně klimatu, zakládal stanici v Antarktidě

Ve věku 85 let zemřel v neděli v kruhu svých nejbližších geograf Pavel Prošek, který založil vědeckou stanici Johanna Gregora Mendela na ostrově Jamese Rosse v Antarktidě. Byl předním českým...

3. listopadu 2025  13:22,  aktualizováno  13:22

Krumlovský bazén už bourají. Za požár kvůli sršnímu hnízdu dostal muž podmínku

Soud uložil čtyřiapadesátiletému muži za požár bazénu v Českém Krumlově podmíněný trest. Bazén loni shořel poté, co obžalovaný při likvidaci vos a sršňů použil oheň. Při předchozím líčení chtěl...

3. listopadu 2025  9:02,  aktualizováno  13:21

Trutnovská Galerie UFFO nabízí výběr z tvorby fotografa Lukáše Dvořáka

Trutnovská Galerii UFFO výstavuje snímky fotografa Lukáše Dvořáka. Výstava nazvaná Unveiled silence/Odhalené ticho potrvá do 14. listopadu, informovali...

3. listopadu 2025  11:44,  aktualizováno  11:44

Provoz na dálnici D11 ve směru na Prahu stojí, na 71. kilometru hořel kamion

Požár kamionu na 71. kilometru dálnice D11 ve směru na Prahu dopoledne zastavil provoz. Nikomu se nic nestalo, řekli dnes ČTK zástupci policie a hasičů....

3. listopadu 2025  11:41,  aktualizováno  11:41

V Dublovicích na Příbramsku se uskuteční referendum o průzkumu nerostů

V Dublovicích na Příbramsku se 22. listopadu uskuteční referendum o průzkumu nerostných surovin na území obce, který by mohl vést k následné těžbě. Lidé mají...

3. listopadu 2025  11:32,  aktualizováno  11:32

V Dublovicích na Příbramsku se uskuteční referendum o průzkumu nerostů

V Dublovicích na Příbramsku se 22. listopadu uskuteční referendum o průzkumu nerostných surovin na území obce, který by mohl vést k následné těžbě. Lidé mají...

3. listopadu 2025  11:32,  aktualizováno  11:32

Poslední šance! Putovní výstava k 150 letům MHD v Praze dorazila do OC Lužiny

Pražská městská hromadná doprava letos slaví 150 let od zahájení provozu první koňské tramvaje. K významnému jubileu připravil Dopravní podnik hl. m. Prahy sérii akcí, mezi nimi i putovní výstavu,...

3. listopadu 2025  12:57

Jemnice do rozpočtu navrhne i peníze na elektrické připojení průmyslové zóny

Město Jemnice na Třebíčsku zvažuje zařadit do rozpočtu na příští rok peníze na posílené připojení nové průmyslové zóny k elektrické síti. Současná kapacita...

3. listopadu 2025  11:13,  aktualizováno  11:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.