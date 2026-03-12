Liberec promění Tržní náměstí, opozice plány kritizuje jako zbytečné

Eliška Marinská
  12:22aktualizováno  12:22
Liberečtí radní plánují rozsáhlou úpravu Tržního náměstí. Rekonstrukce město vyjde zhruba na 75 milionů korun. Cílem má být zvýšení bezpečnosti dopravy a proměna veřejného prostoru. Opozice ale proměnu náměstí kritizuje.

Stavba se týká křižovatky ulic Budyšínská, Durychova, Nová Pastýřská a samotného náměstí. Projekt navazuje na novou místní silnici Nová Pastýřská.

„Doprava bude po rekonstrukci proudit po městském okruhu, který vede nově realizovanou sběrnou komunikací Nová Pastýřská,“ uvedl náměstek primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby Jiří Janďourek.

Budoucí podoba Tržního náměstí
Aktuální podoba Tržního náměstí v Liberci
Budoucí podoba Tržního náměstí
Aktuální podoba Tržního náměstí v Liberci
Budoucí podoba Tržního náměstí
14 fotografií

„Cílem stavby je zvýšení bezpečnosti silničního provozu a nová podoba náměstí,“ popsal. Součástí úprav je oprava Budyšínské ulice včetně autobusové zastávky. Úsek mezi křižovatkami Budyšínská-Durychova a Rumjancevova-Šamánkova se promění v dopravně zklidněnou pěší zónu.

Projekt kritizuje opoziční Liberec otevřený lidem. Podle Jindřicha Felcmana je význam stavební akce nejasný. „Namísto laviček do kruhu kolem fontány budeme mít betonové stupně na palouku. Fontána bude odsunuta na okraj náměstí. Unikátní autobusová zastávka odstraněna,“ okomentoval na sociální síti chystanou rekonstrukci Felcman.

Kavárna i toalety

Ve středu náměstí vznikne pobytový trávník s betonovými stupni k sezení. „Trávník bude po obvodu chráněn stromořadími v chodnících. Ve třech rozích trojúhelného náměstí bude umístěný malý objekt kavárny a veřejných toalet, fontána, pítko a městský záhon,“ vyjmenoval Janďourek.

„Nemohu si pomoci, ale úprava středu náměstí mi přijde jako stavba pro stavbu. Aby se něco rozkopalo a něco se při tom utratilo. Výsledkem ale není žádné zlepšení, spíše naopak,“ hodnotí Felcman.

„V rámci přípravy rekonstrukce bazénu vedení města velmi často hovořilo o tom, že zásadním úkolem bylo zachovat jeho výjimečnou architektonickou kvalitu. Tím se obhajovaly i extrémně vysoké náklady na jeho rekonstrukci,“ pokračoval.

„Hned vedle sousedící Tržní náměstí se ale to samé vedení města rozhodne kompletně a úplně zbytečně překopat. Toto náměstí přitom samotný architekt bazénu, Pavel Švancer, navrhl s bazénem jako kompoziční celek,“ dodal Felcman.

Podzemní kontejnery

„Součástí projektu je i výměna veřejného osvětlení, kompletní nové povrchy, hospodaření s dešťovou vodou. Slíbili jsme místním obyvatelům, že budeme budovat kontejnery a kontejnerové stání. Bude tam podzemní stání,“ nastínil Janďourek.

Podle mluvčí města Jany Kodymové mají být v západní části náměstí umístěny čtyři podzemní kontejnery tříděného odpadu. „V ulici v jižní části náměstí podél bytových domů budou umístěny dva přístřešky pro komunální odpad přiléhajících domů,“ popsala.

Stavba bude rozdělená do dvou na sebe navazujících etap. „Chceme, aby se bazén jako priorita dokončil ve stanoveném termínu, ale zároveň jsme postupně upravovali komunikace, protože se dotkneme nejen Tržního náměstí,“ upřesnil náměstek Janďourek s tím, že úpravy prostoru před bazénem mají přijít na řadu až po dokončení jeho rekonstrukce.

Z Tržního náměstí v Liberci bude park, před bazénem projedou jen autobusy

„Byli bychom rádi, kdyby Tržní náměstí bylo hotové do konce srpna 2027. Aby už při otevření bazénu bylo kompletně zrekonstruované,“ podotkl Janďourek.

Podle města zůstanou zachována parkovací místa v prodloužení Ruské ulice před Labským zámkem. „Parkovací stání ubudou v části nájezdu na křižovatku s ulicí Durychovou a Budyšínskou, tam kolmá stání být nemohou, protože by auta stála v křižovatce a to nepovolují předpisy a zákony,“ upřesnil.

Parkoviště u vstupu na výstaviště se upravovat nebude, ale rekonstrukce se dotkne křižovatky a sjezdu. „Situace je tam velmi nepřehledná a dochází tam k poměrně výrazným nehodám. Bude tam úplně nový výjezd do Šamánkovy ulice posunutý dál z parkoviště,“ vysvětlil Jiří Janďourek.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

OBRAZEM: Miss Czech Republic 2026 představila TOP 10 finalistek. Máte mezi nimi favoritku?

Miss Czech Republic 2026: BIKINI CHALLENGE WINNERS

Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek pro rok 2026. Ve finále jsou studentky, modelky i ženy s mezinárodní kariérou, nechybí ani známé tváře z Love...

U Dvoreckého mostu už jsou jámy. Krištof Kintera promění zanedbané místo ve světelný hit

Na vyústění Dvoreckého mostu v Praze 5 vznikne „park lamp“. Jeho autorem je...

U Dvoreckého mostu vzniká světelný park, který má přilákat turisty i místní. Okolí zkratky mezi Zlíchovem a Podolím bude na západním břehu ozdobeno lampami z celého světa. Projekt Light Removes...

Pradávní tvorové na Smíchově „přežijí“. Zanikne ovšem slavná nádražní hospoda a zmizí bariéry

Smíchovské nádraží prochází velkou proměnou.

Jižní část Smíchova prochází výraznou proměnou. Vedle developerského projektu tu roste také dopravní uzel. V historické nádražní budově zůstane unikátní dlažba s pravěkými tvory i obří lustry.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pražské ulice jsou zajímavý retroautosalon. Havlův Golf, sovětská Lada, německé Scorpio a další

Fantomasovský Citroën jsem náhodou objevil v jedné z podzemních garáží.

Když pojmete procházku po městě jako výlet za automobilovými veterány, určitě neprohloupíte. Parkovací místa v centru i v okrajových čtvrtích nabízejí podívání pro pamětníky. Zajímavostí je, že...

Přehled výluk 2026: DPP ohlásil 4 omezení v metru, na povrchu je oprav ještě víc

Na trase metra C mezi Kačerovem a Pražského povstání se v těchto dnech mění...

Pražský dopravní podnik zveřejnil přehled plánovaných realizací nových staveb, oprav a rekonstrukcí, které ovlivní cestování v Praze v roce 2026. Čeká nás tradiční výměna dřevěných pražců na lince C,...

SP v biatlonu Otepää 2026: V mužském sprintu jede pětice Čechů

Michal Krčmář na trati štafetového závodu v Kontiolahti

Pětice českých biatlonistů jede v úvodním závodě osmého dílu Světového poháru v biatlonu. V estonském městě jím je sprint mužů. Češi se pokusí zlepšit hlavně střelbu, která je minulý týden ve Finsku...

12. března 2026  15:43

Policisté vyšetřují útulek Bouchalka. Veřejný tlak teď může uškodit, říkají

Šest štěňat našel za vraty muž z Kladna. Strážníci zvířata převezli do útulku

Praktiky útulku Bouchalka, který funguje v Buštěhradu na Kladensku, vyšetřují kriminalisté. V případu prověřují podezření na týrání zvířat. Nikdo zatím není stíhaný. Útulek je soukromý, jeho...

12. března 2026  15:32,  aktualizováno  15:32

„Dělá se mi z vás nevolno.“ Doksanský čelil výzvám k rezignaci, své řekli i rodiče

Na přelomu listopadu a prosince 2025 se poslanec Denis Doksanský (ANO) účastnil...

Dalšímu „grilování“ čelil na zastupitelstvu v Hradci Králové poslanec za hnutí ANO Denis Doksanský. V únoru kvůli pracovnímu vytížení rezignoval na členství v komisi městské rady pro výchovu a...

12. března 2026  15:32,  aktualizováno  15:32

Konflikt v Íránu se podle odborníka Kříže nevyvíjí tak, jak USA asi očekávaly

ilustrační snímek

Konflikt na Blízkém východě se podle Zdeňka Kříže z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity nevyvíjí tak, jak Spojené státy zřejmě očekávaly. V Íránu...

12. března 2026  13:55,  aktualizováno  13:55

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Slovenští experti na vzácná onemocnění patří ke evropské špičce, chybí jim však systémová podpora

12. března 2026  15:24

Na obloze v těchto dnech svítí zvířetníkové světlo, viditelné je do 20. března

ilustrační snímek

Na večerní obloze v těchto dnech svítí zvířetníkové neboli zodiakální světlo. Jde o sluneční světlo rozptýlené na částicích meziplanetární hmoty v rovině...

12. března 2026  13:41,  aktualizováno  13:41

Šestimetrový model bakterie E.coli zval v Brně na Dny elektronové mikroskopie

Ĺ estimetrovĂ˝ model bakterie E.coli zval v BrnÄ› na Dny elektronovĂ© mikroskopie

Šest metrů vysoký model bakterie Escherichia coli se dnes na několik hodin objevil na brněnském náměstí Svobody. Neobvyklý model byl pozvánkou na akci Dny...

12. března 2026  13:40,  aktualizováno  13:40

Po požáru je dům v Holešovicích neobyvatelný. Lidé půjdou do náhradních bytů

Hasiči odstraňují následky úniku a zažehnutí plynu na Dobrovského ulici v Praze...

Osm obyvatel domu v pražských Holešovicích, který v úterý vážně poškodil několikahodinový požár unikajícího plynu, by mělo získat od radnice náhradní ubytování. Objekt je nyní neobyvatelný a zůstává...

12. března 2026  15:12,  aktualizováno  15:12

Brno chystá změnu v Jugoslávské. Jednosměrky ve městě zklidňují dopravu

Jugoslávská ulice je paralelní cestou s ulicí Merhautovou, která navazuje na...

Řidiči využívají Jugoslávskou ulici v brněnských Černých Polích jako zkratku, aby nemuseli jet za tramvají po Merhautově. Radnice Brna-sever proto plánuje její zjednosměrnění. Opatření má zpomalit...

12. března 2026  5:52,  aktualizováno  15:07

První „ostrá“ tramvaj se projela po Dvoreckém mostě. Testovala signalizaci

Zkušební test tramvaje na novém Dvoreckém mostě v Praze. (12. března 2026)

Nový Dvorecký most v Praze se ve čtvrtek vydala testovat první „ostrá“ tramvaj. Stavba, která spojí Podolí se Smíchovem je těsně před dokončením, první cestující a chodci by se tu měli projíždět či...

12. března 2026  15:02,  aktualizováno  15:02

Lyžařská sezona v Plzeňském kraji pomalu končí, v provozu jsou jen části areálů

ilustrační snímek

Teplé jarní počasí a místy i déšť zhoršily podmínky pro lyžování v Plzeňském kraji. Část menších areálů ukončila provoz, jinde omezují večerní lyžování i...

12. března 2026  13:16,  aktualizováno  13:16

Víme, kdo tentokrát usedne v porotě. Na podzim začíná 14. řada StarDance. Kdo se vrací?

Marek Eben zpovídá v televizi i v Karlových Varech světové hvězdy v angličtině.

Oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků, po roční odmlce znovu ožije. Česká televize připravuje na rok 2026 velkolepé pokračování své...

12. března 2026  14:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.