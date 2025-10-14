Novým rektorem liberecké univerzity bude Aleš Kocourek. Hned řekl, co chce zlepšit

Autor: ČTK
  11:22aktualizováno  11:30
Do pozice nového rektora Technické univerzity v Liberci zvolil dnes akademický senát Aleše Kocourka. O funkci se ucházeli čtyři kandidáti, rektor Miroslav Brzezina znovu kandidovat nemohl, v čele univerzity stojí od roku 2018, druhé funkční období mu skončí 31. ledna 2026.

Aleš Kocourek, nově zvolený rektor Technické univerzity Liberec (14. října 2025) | foto: ČTK

Rozhodnutí o novém rektorovi padlo hned v prvním kole, kdy pro Kocourka hlasovalo 15 z 21 členů akademického senátu. Nový rektor by se měl úřadu ujmout 1. února 2026, pokud ho ve funkci potvrdí prezident.

Šestačtyřicetiletý Aleš Kocourek donedávna vedl libereckou ekonomickou fakultu, aktuálně je proděkanem fakulty zdravotnických studií, za Brzeziny působil i jako prorektor. Svou kandidaturu oznámil jako první už před prázdninami.

„Je to pro mě překvapení, nečekal jsem, že získám takhle silný mandát, takhle velkou důvěru mých kolegů, přátel napříč všemi fakultami, je to velký závazek,“ řekl bezprostředně po svém zvolení Kocourek, který bude jedenáctým rektorem v historii liberecké univerzity.

Financování, komunikace a nevyužitý potenciál

Za klíčový úkol pro nadcházející čtyřleté období považuje ekonom Kocourek posílení rozpočtu školy. „Budu bojovat o to, abychom zlepšili financování českých vysokých škol na národní úrovni a potom ideálně také, aby Technická univerzita v Liberci získala možná trošku solidnější podíl z toho celkového rozpočtu pro vysoké školy v České republice,“ řekl.

Lepší financování souvisí podle něj i s výkony, za něž je vysoká škola hodnocena. „Znamená to především podívat se dovnitř univerzity. Zjistit, kde se můžeme zlepšit, kde máme možná nevyužitý potenciál, kde jsou skryté možnosti, které jsme zatím nedokázali úplně zužitkovat,“ dodal.

Za velkou slabinu univerzity považuje nově zvolený rektor komunikaci školy. „Spoustu věcí se nám v tom předchozím období nedařilo dobře komunikovat ani navenek, ani uvnitř. Z toho potom vznikají nedorozumění. Já jsem se o to snažil v celé své předchozí akademické kariéře, tak doufám, že se nám podaří i na té univerzitní úrovni tohle změnit k lepšímu,“ dodal.

Zlepšit chce také komunikaci se středními školami. „To se nám poslední dobou asi nedařilo úplně tak, jak bych si představoval. A možná, že jsme ne úplně dobře využívali všechny kanály, které se k nám k tomu nabízejí. Jako člověk z ekonomické fakulty s ekonomickým zázemím, se zázemím v marketingu, snad věřím těmhle nástrojům víc než současné vedení. Potřebujeme získat pozornost našich potenciálních uchazečů o studium,“ řekl. Oslovit chce nejen studenty v okolních regionech, ale také na Moravě a Slovensku.

Oběti střelby rektor uctil v čepici zbrojařů. Lidé chtějí jeho rezignaci

O místo se ucházeli také prorektor pro vědu a výzkum Petr Lenfeld, prorektor pro vzdělávání a vnitřní legislativu Miroslav Žižka a také vedoucí Oddělení nanochemie v univerzitním Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (CXI TUL) Michal Řezanka, který byl nejmladším kandidátem.

Technická univerzita v Liberci vznikla z původní Vysoké školy strojní, k níž později přibyla textilní fakulta. V letech 1990 až 1995 se škola rozrostla o fakulty pedagogickou, ekonomickou, architektury a mechatroniky, k nimž v roce 2016 přibyla sedmá fakulta zdravotnických studií. Od roku 2009 má škola také výzkumný Ústav pro nanomateriály a pokročilé technologie. V současné době v Liberci studuje bezmála 7 000 mladých lidí, meziročně zhruba o dvě procenta víc.

