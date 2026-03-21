Turisté dnes v Semilech zahájí seriál akcí věnovaný Františku Palackému

Klub českých turistů dnes v Semilech zahájí seriál akcí věnovaných Františku Palackému, od jehož úmrtí v květnu uplyne 150 let. Během roku budou obdobné akce na dalších sedmi místech po republice, které jsou spojené s touto význačnou postavou českého národního obrození. Palacký je i autorem monumentálního díla Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě. ČTK o tom informoval organizátor seriálu akcí Martin Pluhař.
"To znamená, že budou to třeba rodné Hodslavice, bude to Otín, kde se ženil, Lobkovice, kde tvořil, zámek v Malči, kde dopisoval dějiny v českém jazyce. A jedním z těch míst jsou i Semily, odkud pochází jeho zeť František Ladislav Rieger, který si vzal Palackého dceru," řekl ČTK Pluhař.
Pro účastníky dnešní akce jsou v Semilech připravené komentované prohlídky muzea, kostela s vyhlídkovou věží a také expozice Léčitelé Pojizeří a Podkrkonoší. Zájemci se mohou také zúčastnit pochodových tras v délce od devíti do 27 kilometrů. "Povedou po velice oblíbené Riegrově stezce podél řeky, která patří mezi jedny z nejhezčích tras tady u nás České republice," dodal Pluhař. Účastníci dnešní akce se budou moci setkat i s Václavem Macháčkem Riegrem, přímým potomek rodiny Palackých a Riegrů, který je zároveň majitelem zámku v Malči.
Palacký, který se narodil 14. června 1798 v chudé rodině v Hodslavicích nedaleko Nové Jičína na severní Moravě, se stal jednou z nejvýznamnějších osobností českých dějin 19. století. Byl to český historik, filozof a politik, zakladatel novodobého českého dějepisectví, organizátor české vědy, kulturního a společenského života i ideolog českého národního obrození. "Nebyl to sice turista, ale my připravujeme každý rok nějaký tematický seriál, který nám přijde, že by pro turisty mohl být atraktivní. Protože já s oblibou říkám, že turistika nemusí být jenom o tom, že připravím pochod, ráno turisty vyženu do lesa a večer přepočítám, kolik se mi jich vrátilo a kolik se mi jich v tom lese ztratilo. Ale já si myslím, že turistika je i o poznávání kulturních a společenských hodnot země, ve které žiju," řekl Pluhař.
Loni podle něj měli seriál nazvaný Anno Libri. "Byl věnovaný roku České knihy a národního písemnictví," uvedl Pluhař. Původně se obával, že turisté o toto téma nebudou mít zájem. "Ale byla to úspěšná akce. Vodili jsme lidi po památnících, po knihovnách a na konci roku jsme spočítali celkovou účast přes 15.000 lidí. A rok před tím jsme měli tematický seriál věnovaný Janu Žižkovi, který rozhodně s turistikou neměl nic společného. A ještě před tím, v roce 2023, jsme dělali seriál věnovaný baroknímu architektovi Santinimu," dodal Pluhař.