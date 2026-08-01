Turisté v Libereckém kraji mířili zatím na hory i památky, méně na koupaliště

Autor: ČTK
  6:00aktualizováno  6:00
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

První polovina letních prázdnin v Libereckém kraji ukazuje, jak výrazně počasí ovlivňuje cestovní ruch. Zatímco horské středisko Harrachov, zámek Zákupy, jablonecké muzeum skla a bižuterie nebo liberecké centrum iQLandia hodnotí převážně chladnější červenec pozitivně, oblíbené koupaliště Maškovka v Turnově zažilo jeden z nejslabších prázdninových měsíců v jedenáctileté historii, zjistila ČTK.

Velmi silný začátek léta zažilo podle mluvčí radnice Hany Veselé krkonošské středisko Harrachov na Jablonecku. "Největší část návštěvníků tvořili Češi, v menší míře přijeli hosté ze sousedního Německa a Polska. Pobyty volí návštěvníci v průměru čtyřdenní, nejčastěji od čtvrtka do neděle," řekla. Vyšší zájem než loni zaznamenala třeba lanová dráha na Čertovu horu, nápor turistů zažívají i půjčovny elektrokol. "Jsou stále populárnější a zejména v létě a o víkendech je nutná rezervace předem," doplnil Radek Čermák z harrachovské půjčovny.

Větší návštěvnost měl v první polovině prázdnin i zámek v Zákupech na Českolipsku, překoná zřejmě hranici 10.000 turistů. "Nikdy v červenci víc lidí nebylo, za vysokou návštěvností stojí především nově vystavené historické kočáry v konírně a začlenění zámeckého parku do placeného prohlídkového okruhu. Lidé, kteří dříve chodili do areálu zdarma, si nyní musí zakoupit vstupenku," řekl kastelán Vladimír Tregl. Překvapením je podle něj to, že lidé přicházejí i v horkých dnech, kdy by čekal, že spíš zamíří na koupaliště.

Spokojeni jsou také v libereckém zábavním a vědeckém centru iQLandia, které patří k nejnavštěvovanějším turistickým cílům v kraji a prázdniny jsou pro něj hlavní sezonou. "Návštěvnost se drží na srovnatelné úrovni s předchozími roky, výkyvy odpovídají počasí, což je u nás běžné. Zvlášť nás těší pozitivní trend návštěvnosti planetária, který nastal i díky jarní kampani Zachraňte planetárium v Liberci a přetrvává i během letních prázdnin," řekl za centrum Pavel Matoušek. Díky klimatizaci podle něj návštěvníci centrum vyhledávají i v parných dnech.

Velký zájem návštěvníků zažívá i v horkých dnech také Státní muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. "Od loňského roku máme celé muzeum klimatizované," řekla náměstkyně ředitelky Květuše Mlejnková. Muzeum podle ní v létě pro návštěvníky připravuje kvízy a také výtvarné dílny, cílí hlavně na rodiče s dětmi, na nezájem si tak v muzeu nestěžují ani v horkých dnech, kdy velká část turistů míří spíš k jablonecké přehradě.

Menší zájem zaznamenala v první polovině prázdnin hlavně koupaliště. Třeba vedoucí koupaliště Maškovka v Turnově Tomáš Špinka hodnotí červenec jako jeden z nejslabších, červen byl přitom rekordní. "Červenec je pro nás zatím zklamáním. I přes závěrečná vedra to bude jeden z nejhorších červenců, měli jsme nějakých deset, 11 dní v červenci zavřeno v kuse a pak tam byly nějaká okna," doplnil. To na koupališti v Dubice v České Lípě bude návštěvnost letos v červenci podle odhadů zhruba o pětinu lepší než loni, loňský červenec byl ale velmi špatný.

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