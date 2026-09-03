Hasiči, zdravotníci i policisté na jednom místě. V Turnově mají moderní základnu

Lada Válková
  16:52aktualizováno  16:52
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Na kraji Turnova vyrostl nový areál Integrovaného výjezdového centra (IVC), v němž sídlí všechny tři složky záchranného systému. Krajští ředitelé záchranářů, policistů i hasičů si pochvalují jak moderní zázemí, tak strategickou lokalitu i možnost vzájemné spolupráce.

„Budeme tu mít rychlý přístup na rychlostní komunikace – ať už je to dálnice D10, silnice I/35, či silnice I/10. Zároveň zůstáváme v těsné blízkosti Turnova, do kterého můžeme zajet,“ vylíčil ředitel Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje (HZS LK) Jan Hadrbolec.

Původní stanice profesionálních hasičů v Turnově u autobusového nádraží byla v minulosti při povodních několikrát zatopená, což přístup k ní opakovaně ztěžovalo.

V areálu v Turnově vznikly tři budovy, jednu využije záchranná služba, druhou hasiči a třetí dopravní policie. (3. září 2026)
V areálu v Turnově vznikly tři budovy, jednu využije záchranná služba, druhou hasiči a třetí dopravní policie. (3. září 2026)
V areálu v Turnově vznikly tři budovy, jednu využije záchranná služba, druhou hasiči a třetí dopravní policie. (3. září 2026)
V areálu v Turnově vznikly tři budovy, jednu využije záchranná služba, druhou hasiči a třetí dopravní policie. (3. září 2026)
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V nové stanici u průmyslové zóny na Vesecku bude pod dohledem velitele na třech směnách sloužit 24 hasičů. Mají zde garáže pro zásahovou techniku, mycí box, skladové prostory i zázemí chemicko-technické služby.

Nacházejí se v ní také školicí prostory či víceúčelová věž vhodná k sušení hadic nebo výcviku. Ačkoliv jsou hasiči schopni se do IVC nastěhovat v řádu dnů, ještě je podle Hadrbolce třeba dořešit veškeré majetkoprávní vztahy a nájemní užívání.

„Stavebníkem IVC je Liberecký kraj. Abychom mohli budovy užívat, potřebujeme nějaké užívací právo. Všechno je v běhu a ve shodě, intenzivně na tom pracujeme,“ konstatoval s vidinou zářijového krajského zastupitelstva. „Počítáme, že bezprostředně po schválení tady budeme působit.“

Moderní technologie i náhradní zdroje energie

Na Vesecku mají podle Hadrbolce složky bezpečný prostor včetně moderních technologií i náhradních zdrojů energie. „Budovy jsou vybavené fotovoltaickými systémy, tepelnými čerpadly, bateriovými úložišti, ale i standardními dieselovými náhradními zdroji,“ podotkl.

Každá ze tří budov, které vznikly za necelé dva roky, je navržená podle potřeb jednotlivých složek IZS. Výstavba vyšla na necelých 265 milionů korun, ministerstvo vnitra ji podpořilo stomilionovou dotací.

Pro ředitele Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje (ZZS LK) Luďka Kramáře je nové a staré zázemí v budově u nemocnice zcela nesrovnatelné. Oceňuje perfektní vybavenost, velké garáže i prostory pro záchranáře, na dezinfekci i úklid.

„Je to unikátní projekt jednak v kraji, ale i napříč republikou. Jsme složky, které se potkávají velice často na místech společného zásahu. A díky tomuto centru budeme vyjíždět z jednoho místa,“ shrnul Kramář, který spatřuje taktéž výhodu v lokalitě, jež přispěje k výraznému zkrácení dojezdové doby.

Vlastní šatna pro policistky

Výjezdové skupiny ZZS LK i jejich počet zůstanou stejné jako dosud, tedy jedna posádka s lékařem, dvě záchranářské posádky a několikrát do týdne zde bude i posádka na mezinemocniční transporty.

„V současné době řešíme povinné administrativní záležitosti. Jakmile získáme všechna potřebná oprávnění a razítka, spouštění ostrého provozu už nic nebrání,“ řekl Kramář.

Třetí budovu obsadí oddělení silničního dohledu Krajského ředitelství policie Libereckého kraje. Garážová i krytá stání pro vozy umožní rychlejší výjezdy hlavně v zimním období, změny k lepšímu pocítí také policistky, které už mají v novém areálu vlastní šatnu.

„Policisté odtud budou dohlížet na bezpečnost a plynulost provozu především v okresech Semily a Jablonec nad Nisou, provádět silniční kontroly včetně kontrol nákladní a hromadné přepravy osob nebo dálničních poplatků,“ poznamenal krajský ředitel policie Libor Špráchal s tím, že se sem přesune z centra Turnova sedmnáct policistů.

Do té doby však musí podobně jako v případě hasičů vyřešit kraj se státem související majetkoprávní operace.

Zhotovitel areálu Geosan Group, který si staveniště převzal 24. září 2024, práce dokončil v červenci. „Zahájení provozu celého areálu IVC je plánované do konce tohoto roku,“ uzavřela mluvčí Libereckého kraje Michaela Křivková.

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