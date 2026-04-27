Turnov bude mít nového velitele strážníků, předchozí rezignoval po stížnostech

Turnov bude mít od května nového velitele městské policie, stane se jím Filip Hájek. Předchozí dlouholetý velitel Luboš Trucka rezignoval loni na konci srpna po stížnostech strážníků na nevyplácení příspěvků za práci v noci, o víkendu a o svátcích. Vedení města jejich stížnost uznalo za oprávněnou a peníze jim doplatí. Jde o 2,124 milionu korun, řekl dnes novinářům starosta města Tomáš Hocke (Nezávislý blok).
"Měli bychom je vyplatit v květnové výplatě a tím bychom měli mít tyto obě části nějakým způsobem vypořádány," dodal starosta. Od nového velitele strážníků vedení města očekává, že situaci v jednotce stabilizuje a personálně doplní. Neobsazené jsou čtyři z 19 pozic.
Hájek, který u turnovské městské policie pracuje osm let, uspěl ve výběrovém řízení v konkurenci další tří uchazečů. Ve výběrové komisi, která kandidáty posuzovala, byli zástupci koalice i opozice. "Bylo pro nás důležité, aby budoucí velitel městské policie měl důvěru jak koaličních zastupitelů, tak opozičních. Aby byl přijat napříč zastupitelstvem, zvláště v roce, kdy probíhají komunální volby," řekl Hocke. I proto o výběru nového velitele nakonec rozhodovalo zastupitelstvo. Kromě dvou zastupitelů, kteří se při hlasování zdrželi, všichni ostatní se jmenováním Hájka souhlasili.
Radnice část peněz, které v květnu doplatí strážníkům, bude možná vymáhat po bývalém veliteli. Město má totiž po provedené hloubkové kontrole podezření, že část příplatků určených pro strážníky si bývalý velitel vyplatil sobě za služby, u kterých ale není jisté, zda je skutečně odsloužil.
Město kvůli tomu podalo trestní oznámení. Do skončení řízení se k tomu podle starosty radnice vyjadřovat nebude. "Ať kriminální policie řekne, kde je pravda. My jsme měli nějaké podezření a kvůli tomu jsme museli podat trestní oznámení. A teď bych nechtěl předjímat, jak to bylo. Od toho je to řízení u policie," dodal Hocke.