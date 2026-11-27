Turnov na Semilsku získá pozemky, jež mu umožní přemístit část cyklostezky Greenway Jizera k řece a oddělit ji tak od ostatní dopravy. Nyní vede cyklostezka i frekventovanými ulicemi. Zhruba 2600 metrů čtverečních pozemků získá radnice směnami a zhruba čtvrtmilionovým doplatkem, na čemž se domluvila se dvěma soukromými vlastníky a které odsouhlasilo městské zastupitelstvo. Novináře dnes o tom informoval starosta města Tomáš Hocke (Nezávislý blok).
"Máme sen a také projekčně už to máme vymyšlené, že bychom chtěli Greenway Jizera protáhnout centrem města trošku jinak, než je vedená dneska. Rádi bychom tu cyklostezku dostali nazpátek k Jizeře," řekl starosta.
Podél Jizery vede tato cyklostezka do Turnova ze strany od Železného Brodu i z opačného směru od Svijan. Ve městě ale musejí jet cyklisté zhruba dva kilometry od autobusového nádraží přes Palackého a Koškovu ulici a poté, co minou sportoviště a rekreační areál Maškova zahrada, musejí projet ještě přes rušnou Soboteckou ulici ve směru na Mašov, než se za čistírnou odpadních vod dostanou zpátky k Jizeře.
"My bychom chtěli ten prostor mezi autobusovým nádražím a mašovskou hrází prohnat centrem města. A máme to zatím vymyšlené od Shořalého mlýna k mašovské hrázi. A zastupitelstvo schválilo majetkoprávní operace, které spočívají ve směnách pozemků a výkupu pozemků, abychom to od Shořalého mlýna k mašovské hrázi mohli zrealizovat," uvedl Hocke. Předpokládá, že stavební povolení pro tento zhruba půlkilometrový úsek by mohlo město získat zhruba za rok. "A pak si buď našetřit, anebo čekat, až budou vypsány nějaké dotační tituly," dodal.
Náročnější bude podle něj najít řešení pro zbývající část cyklostezky od Shořalého mlýna k autobusovému nádraží. "To je velká výzva, jak a kudy cyklostezku dostat přes Palackého ulici," uvedl starosta. Jedním z možných řešení je podle něj vybudování lávky u mostu přes Jizeru, s čímž ale zatím nesouhlasí státní podnik Povodí Labe. "A druhým je vytvořit nějakou proluku," dodal starosta.