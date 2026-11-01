Turnov chce mít vánoční trhy na náměstí bez aut, uzavře frekventovanou silnici

Turnov v Českém ráji chce mít vánoční trhy na náměstí bez aut. Po dobu jejich konání proto letos poprvé uzavře frekventovanou silnici, která vede přes centrum města na Semily. Denně po ní projede v pracovních dnech kolem 15.000 aut, o víkendech méně. I proto podle místostarosty Jana Lochmana (PROTO) termín trhů spojený s uzavírkou posunou na dny volna. Adventní trhy se budou letos konat v Turnově 12. a 13. prosince.
"Trhy tentokrát nebudou probíhat v pátek a v sobotu, ale v sobotu a v neděli. Cílem je, abychom náměstí v tu chvíli maximálně zklidnili a abychom nebojovali s tím pátečním intenzivním dopravním ruchem. A krom toho, že se mění termín, tak máme připravenou i kompletní dopravní uzavírku pro náměstí od sobotního rána až do nedělního večera," uvedl Lochman.
V minulých letech zejména v pátek kolona projíždějících aut vytvářela na náměstí bariéru. "Doprava minimálně v pátečním dni náměstí rozdělovala na dvě poloviny a trochu bránila toku lidí z jedné poloviny na druhou. A dopravní uzavírkou by se to mohlo eliminovat. Takže si chceme vyzkoušet, jak to funguje, když tam bude mnohem klidnější prostředí. Věřím tomu, že to bude rozhodně prospěšné vánoční atmosféře," dodal místostarosta.
Novinkou adventu v Turnově bude i jiné nasvícení vánočního stromu na náměstí oproti předchozím rokům. "To osvětlení si půjčujeme, abychom zjistili, jestli se nám líbí a jestli touto cestou chceme jít," uvedl starosta Tomáš Hocke (Nezávislý blok). Dodal, že dominantními osvětlenými prvky na náměstí budou po dobu adventu kromě stromu ještě radnice a kostel svatého Františka z Assisi. Nasvícená bude i kašna.