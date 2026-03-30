V Turnově v Českém ráji začala minulý týden předáním staveniště výstavba požární zbrojnice pro dobrovolné hasiče. Město za ni zaplatí 48,3 milionu korun. Novinářům to dnes řekl starosta Tomáš Hocke (Nezávislý blok).
"Mělo by se stavět do začátku příštího roku," dodal starosta. Nová základna nahradí turnovským dobrovolným hasičům současnou, jejíž nevýhodou je, že je v obytné zóně Daliměřice. Při dodržování silničních pravidel je pro hasiče z výjezdové jednotky náročné se do ní včas dostat a komplikované jsou i výjezdy s hasičskou technikou.
Poloha nové požární zbrojnice bude pro hasiče výhodnější, bude v blízkosti silnic I/10 a I/35. Vyroste na Vesecku vedle budované společné základny pro profesionální hasiče, policii a záchrannou službu, jejíž výstavba téměř za 248 milionů korun začala předloni na podzim. Hotová by měla být letos v květnu.
Dobrovolná jednotka hasičů z Turnova měla loni 121 výjezdů, z toho 35 bylo k požárům a 22 k dopravním nehodám. V dalších 22 případech poskytovali technickou pomoc, kam se řadí i zásahy při živelních katastrofách. Mezi největší loni patřilo odstraňování rozsáhlého polomu v oblastech Voděrady, Dolánky a Alej Legií – Farářství, kdy průměry některých padlých stromů přesahovaly 80 centimetrů.
Turnovská jednotka má 24 členů a patří do kategorie JPO II/1 s výjezdovým časem do pěti minut od vyhlášení poplachu, což se podle starosty sice zatím daří, ale je to náročné splnit zejména v dopoledních hodinách pracovních dnů. "Dělat dobrovolnou činnost ve všední den, v pracovní dopoledne, je skoro nemožné," uvedl Hocke. Problém je podle něj zejména krátký čas, dokdy musejí dobrovolní hasiči z práce dojet na svoji základnu a vyjet s technikou k zásahu. "To nevím, jestli bych uměl stihnout odsud z radnice, když by to teď pískli," řekl starosta. Míní, že na úrovni města s tím těžko mohou něco dělat. "Je to věc, kterou řešíme s jednotkou. Chlapi se nám snaží vyjít vstříc, ale situace je složitá. Dokud vláda a tahle země nepřijme nějaké úlevy směrem k zaměstnavatelům, tak to bude velmi obtížná záležitost," dodal Hocke. Žádnou aktivitu ke změně směrem k vládě ale podle něj zatím nevyvíjí.