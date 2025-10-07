Turnov chce odkoupit a zbourat garáže, zabírají prostor u dominanty města

Matěj Klimša
  12:02
Vykoupit a zlikvidovat. Turnovští zastupitelé chtějí získat do vlastnictví všechny garáže vedle tamního Kulturního centra Střelnice a připravit prostor k novému využití. Podařilo se jim odkoupit první z nich. Plán ale potrvá roky a vyžádá si jednání s desítkami vlastníků.
Garáže stojí v Turnově přímo pod kostelem Narození Panny Marie. Městu se nyní...

Garáže stojí v Turnově přímo pod kostelem Narození Panny Marie. Městu se nyní podařilo jednu vykoupit za 600 tisíc korun. Postupně by radnice ráda koupila všechny. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Garáže stojí v Turnově přímo pod kostelem Narození Panny Marie. Městu se nyní...
Garáže stojí v Turnově přímo pod kostelem Narození Panny Marie. Městu se nyní...
Garáže stojí v Turnově přímo pod kostelem Narození Panny Marie. Městu se nyní...
Po prázdninách v Turnově otevřou nové kino. Bude sídlit v kulturním centru Střelnice (na snímku).
5 fotografií

O záměru vykoupit garáže v turnovské ulici U Raka zastupitelé informovali už v roce 2021. „Všem vlastníkům jsme zasílali dopis s tím, že kdyby je chtěli prodat, ať je nabídnou městu,“ připomněla vedoucí odboru správy majetku Dagmar Šrytrová. Zastupitelé by postupně chtěli získat všechny garáže v blízkosti Kulturního centra Střelnice a zbourat je.

V místě je garáží celkem sedmačtyřicet, z toho šestnáct jich je dvoupodlažních. Po čtyřech letech se zastupitelům města podařilo za necelých 600 tisíc korun odkoupit první garáž od majitelek, které ji zdědily.

„Já jsem jednal s majitelkami, které k Turnovu už nemají vazby a chtějí se garáže zbavit. Líbila se jim myšlenka, že chceme v budoucnu vedle kulturního centra vytvořit něco nového pro další generace,“ přiblížil starosta Turnova Tomáš Hocke.

Vykoupit všechny garáže ale nebude jednoduché. Bude to zřejmě úkol i pro další zastupitele města. „Časový horizont je jistě velmi dlouhý. Záleží to na ochotě prodávat a nelze to uspěchat,“ vysvětlil Hocke.

Vlastníkům se do prodeje nechce

Výkup další garáže v Turnově zatím rozjednaný nemají. „Vlastníci se k tomu staví zdrženlivě, většinou prodávat nechtějí. Mají s garážemi spojené své osobní vzpomínky a potřeby. Já jim rozumím, je to otázka více generací,“ konstatoval starosta.

Garáže zároveň stojí přímo pod dominantou města, kostelem Narození Panny Marie. Kostel je jedním z prvních novogotických v Čechách. Mohutná trojlodní bazilika stojí v místě, kde Vartemberkové založili po polovině 13. století dominikánský klášter.

Na počátku 19. století byl kvůli špatnému stavu po několika požárech zbourán. Zvláštností kostela je jeho nedostavěná věž, která se stala charakteristickou dominantou města.

Co garáže nahradí?

Podle starosty Hockeho by garáže pod kostelem stát neměly. „Místo je bezesporu zajímavé a reprezentativní. Garáže v centru města vedle tak významné veřejné stavby, v pohledově exponovaném místě pod kostelem, navíc v městské památkové zóně, dřív nebo později pravděpodobně ustoupí výstavbě ve veřejném zájmu,“ myslí si starosta.

Část garáží stojí na místě desítky let, další byly postavené jako náhradní garáže při stavbě Kulturního centra Střelnice. Starosta Hocke by chtěl prostor uvolnit pro budoucí generace.

„Oni si pak rozhodnou o stavbě komunitního domu, hudebního klubu, parkovacího domu, hotelu či třeba parku. Co si vyberou bude pravděpodobně vycházet z aktuálních potřeb města v budoucnu,“ poznamenal starosta Hocke.

Garáže, které město odkoupí ale nezůstanou opuštěné. „Můžeme je pronajímat do té doby, než jich budeme mít víc,“ objasnil Hocke. První z necelých padesáti garáží teď čeká ještě přepis v katastru nemovitostí. „Až se tak stane vypíšeme záměr a uvidíme kolik nám za pronájem nabídnou zájemci,“ uzavřel starosta.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Volby 2025: Hnutí ANO vyhrálo před Spolu a STAN. Stačilo! se do Sněmovny nedostalo

Vítězem devátých sněmovních v historii Česku se stalo hnutí ANO. Volební účast byla třetí nejvyšší od vzniku samostatné České republiky. Hnutí ANO vyhrálo ve 13 krajích ze 14.

Volby 2025 a předvolební debaty a volební přenos v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny jsou tady. Tradiční předvolební superdebaty jsou tak za námi. Poslední debaty ve sledovanosti vyhrála TV Prima.

Mapa volebních místností 2025: Pražanům i „náplavám“ pomůžeme najít tu pravou

Kam přijít odevzdat svůj hlas ve volbách do Poslanecké sněmovny 2025? Jednoduchá otázka pro ty, kdo v Praze volí pravidelně, těžší pro lidi, kteří se do hlavního města teprve přistěhovali nebo tu...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

ANKETA: Tramvaj Škoda 15T slaví 15 let. Který polep jí sluší nejvíc? Hlasujte!

Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...

Pražská tramvaj 52T zachraňovala vzácnou havarovanou „tétrojku“. Bezchybný odtah se však nekonal

V úterý večer došlo u pražského Národního divadla ke srážce dvou tramvají, které po nehodě vykolejily a výrazně paralyzovaly dopravu v centru města. Podle informací, které má deník Metro k dispozici,...

Vlak na Břeclavsku srazil a usmrtil člověka, mezinárodní trať do Rakouska stojí

Vlak v Podivíně na Břeclavsku v úterý srazil a usmrtil člověka. Provoz na trati do Rakouska stojí, mezinárodní vlaky a expresy jezdí odklonem přes Olomouc, minou tak Brno.

7. října 2025  12:32,  aktualizováno  13:27

Pokus o vraždu v Písku. Muž podle policie bodl nožem příbuzného, napadený přežil

Hádka dvou příbuzných v neděli v Písku vyvrcholila útokem nožem. Napadený muž incident přežil, se zraněním však skončil v nemocnici. Vyšetřovatelé útočníka v úterý obvinili z pokusu o vraždu.

7. října 2025  13:22,  aktualizováno  13:22

Školy v novém: College 2, svítidlo nové generace určené k proměně vzdělávacích prostředí

7. října 2025  13:20

Podle Kuby ODS doplatila na fakt, že na řadě míst nabízela nezajímavé kandidáty

Podle jihočeského hejtmana Martina Kuby (ODS) doplatili občanští demokraté ve sněmovních volbách zřejmě na to, že v mnoha krajích nabízeli nezajímavé...

7. října 2025  11:30,  aktualizováno  11:30

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zloděj vlezl do domu střechou, usvědčila ho bota. Ukradené hodinky chtěl roztavit

Kriminalisté navrhli obžalovat dvaapadesátiletého muže, který se v červnu vloupal do kanceláře v Praze 8. Ukradl tam šperky a hotovost, čímž způsobil škodu za více než milion korun. Lup pak schoval...

7. října 2025  13:02,  aktualizováno  13:02

VIDEOSTREAM PROTEXT ZDARMA: Představení plzeňského projektu Sisters

7. října 2025  13:01

Divadelní festival Kult v Ústí n.L. začne v plavecké hale, tématem je zrcadlení

Zrcadlení je téma letošního 28. ročníku divadelního festivalu Kult v Ústí nad Labem. Zahájení se uskuteční v plavecké hale, kde se budou na hladině zrcadlit...

7. října 2025  11:19,  aktualizováno  11:19

Srážka kamionu s autem zastavila D1 na Vyškovsku, náklaďák zřejmě nedobrzdil

Dálnice D1 na 212. kilometru u Holubic na Vyškovsku ve směru do Prahy stála v úterý dopoledne kvůli nehodě kamionu a osobního auta. Nákladní vůz patrně nedobrzdil. Kvůli přivolanému vrtulníku byla...

7. října 2025  9:32,  aktualizováno  12:55

Dobrovolného ul., Praha 14

Čištění panelových domů, ul. Dobrovolného, Praha 14

vydáno 7. října 2025  12:53

Hlavní tah do Brna je za Znojmem po nehodě zavřený, zůstane zřejmě až do večera

Na hlavním tahu ze Znojma směrem do Brna poblíž Těšetic dnes ráno narazilo nákladní auto do osobního vozu s přívěsem, který stál na krajnici. Náraz osobní auto...

7. října 2025  11:11,  aktualizováno  11:11

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Firma Bioveta zaplatí 200 milionů Kč za opravu zámku v Ivanovicích na Hané

Výrobce veterinárních léčiv Bioveta z Ivanovic na Hané na Vyškovsku zaplatí 200 milionů korun za opravu zámku v Ivanovicích a jeho přestavbu na multikulturní...

7. října 2025  11:08,  aktualizováno  11:08

Korupční kauza exprimátora Hrabáče už měsíce stojí kvůli nedostupným důkazům

Vyšetřování případu údajné korupce a machinací s veřejnými zakázkami, ve kterém je trestně stíhán i exprimátor Chomutova Marek Hrabáč (dříve ANO), se zaseklo. Kriminalisté se ani po více než roce...

7. října 2025  12:42,  aktualizováno  12:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.