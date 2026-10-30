Turnov hledá nájemce pro bývalý závod Preciosy na Koňském trhu. Areál o rozloze 1610 metrů čtverečních letos získalo město do svého vlastnictví za deset milionů korun, využitelný je k výrobě či jako skladiště. Za lepší variantu starosta Tomáš Hocke (Nezávislý blok) považuje, pokud se najde zájemce s každodenním provozem.
"Aby to nebyl jenom nějaký třeba skladovací objekt, do kterého se jednou za čas zajede," dodal starosta na dotaz ČTK. Hlavním kritériem ale podle něj bude cena. Minimální částku za metr čtvereční radnice stanovila 200 korun na rok. Nabídky mohou zájemci posílat do 9. listopadu.
Areál město od Preciosy koupilo, protože zapadá do jeho plánu přeměnit lokalitu Koňského trhu na bytovou a rekreační zónu. Projekt je ale zatím ve fázi příprav a do doby, než ho začne realizovat, chce radnice výrobní areál pronajímat, což bude minimálně na několik let.
Preciosa už pro závod neměla žádné využití. Malá provozovna na Koňském trhu se na její výrobě podílela okrajově a provoz v ní sklářská firma ukončila zhruba před rokem.