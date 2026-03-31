Turnov koupil parkoviště v centru města za 40 milionů, v provozu bude od dubna

Autor: ČTK
  11:04aktualizováno  11:04
ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Turnov v Českém ráji koupil od soukromého vlastníka za 40 milionů korun pozemek s parkovištěm na Koňském trhu v dolním centru. Radnice plánuje, že v budoucnu na tomto místě budou parkovací dům, bytové domy, obchody a park. Než se tak stane, bude plocha dál sloužit k parkování, zůstanou tam zachované i trhy či výdejna balíků. Starosta města Tomáš Hocke (Nezávislý blok) novinářům řekl, že pod správou města bude toto místo v provozu od 1. dubna.

"Nechtěli jsme do toho vstupovat nějakým radikálním způsobem, nějak jinak než to tam fungovalo za pana Janečka (předchozí majitel), ale trochu si ten provoz ošahat a zároveň zkusit vrátit do rozpočtu města alespoň část peněz, které jsme za ten pozemek dali," řekl Hocke. Očekává, že ročně by z parkování a poplatků za pronájmy části tohoto pozemku mohli získat přes tři miliony korun.

Radnice koupila 4102 metrů čtverečních u křižovatky Sobotecké a Palackého ulice. Toto místo je známé jako parkoviště u Bati. Pro krátkodobé stání zde radnice vyčlenila prostor pro zhruba 40 aut, řidiči budou platit 40 korun za hodinu, a to včetně nočních hodin i víkendů. Půjde tak o jedno z nejdražších parkovišť v patnáctitisícovém městě. "Je možné, že po nějakém čase dojdeme k tomu, že to třeba zlevníme v nočních a večerních hodinách na nějakou menší částku, ale zatím o tom neuvažujeme. Necháme tam 40 korun a uvidíme, jak se to bude celé vyvíjet," uvedl Hocke.

Pro dlouhodobé stání bude k dispozici 26 míst s vjezdem z ulice Abigail Horákové. "Je to především směřované na živnostníky a lidi, kteří bydlí v centru města a kteří mají velký problém, kam auta dát," řekl starosta. Sazba za jedno místo rezidenčního stání je 728 korun za měsíc.

Vedení radnice předpokládá, že parkoviště zde zůstane minimálně několik let, než se podaří připravit projekt zástavby. "V první fázi budeme dělat průzkumy sklepů, které jsou pod tím, abychom si vyjasnili, co to pro nás všechno znamená a jak jsou hluboké. A v druhé fázi se začneme s architekty bavit o zástavbě v tomto prostoru a nějaké organizaci zástavby. Principiálně ji máme popsanou v urbanistické studii na Koňský trh," dodal Hocke.

Koňský trh v Turnově je zatím zanedbaná lokalita navazující na historické centrum. Radnice by ji chtěla do budoucna přeměnit na druhé centrum města s bydlením, službami i rekreační zónou. Proto na Koňském trhu v posledních šesti letech nakoupila další tři pozemky za 102,8 milionu korun o celkové výměře 25.751 metrů čtverečních. Jde o areály Shořalého mlýna, pily a firmy Keri. K tomu navíc za 50 milionů korun získala nefunkční malou vodní elektrárnu k zajištění energetické soběstačnosti města. Zprovoznit ji chce do konce letošního roku.

