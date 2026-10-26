Turnov kvůli ceně opraví svou největší školní kuchyň jen částečně

Turnov ve své největší školní kuchyni při ZŠ Skálova pro zhruba 1000 strávníků provede příští rok jen dílčí opravy za miliony korun. Od její kompletní rekonstrukce ustoupil kvůli ceně. Náklady by dosáhly 110 milionů korun, radnice ale očekávala částku kolem 75 milionů. Navíc doufala, že zhruba polovinu nákladů pokryjí dotace. Získala by ale na nich výrazně méně, kolem 20 milionů korun. Novináře o tom dnes informoval starosta města Tomáš Hocke (Nezávislý blok).
"Rada města po poměrně složité diskusi přijala usnesení, že od generální rekonstrukce jídelny za tyto peníze ustoupíme a že budeme směřovat k nějaké lokální rekonstrukci jídelny. Protože náklady jsou zásadně vyšší, než jsme předpokládali, a dotace jsou zásadně nižší, než jsme předpokládali. Takže nůžky se mezi sebou rozevřely," řekl Hocke.
Odložení tak velké investice zdůvodnil i tím, že prioritou města v oblasti školství je vybudování plnohodnotné základní školy v Turnově II, kterou chce radnice zahájit v nejbližších letech. "Tam chceme soustředit jak naši pozornost, tak samozřejmě finanční vypětí a jídelna by nám to mohla ohrozit. A proto jsme od toho, byť neradi, ustoupili," uvedl starosta.
Největší turnovská kuchyně u ZŠ Skálova zajišťuje stravování nejen pro žáky této školy, ale i ze ZŠ Mašov, ze střední umělecké školy zvané Špéra, soukromé základní Lesves, základní umělecké i Střediska volného času Žlutá ponorka. Modernizaci kuchyně radnice připravovala tři roky, její realizaci plánovala na příští rok. Místo toho podle starosty provedou jen nezbytné opravy. "Výměnu oken, doplnění nějakého gastro vybavení, zaizolování střech," nastínil Hocke.
Podle něj to ale neznamená, že by projekt kompletní modernizace kuchyně zcela odepsali. "K tématu generální rekonstrukce jídelny u Základní školy Skálova se vrátíme až na konci celého toho procesu, který máme pojmenovaný Nové školy," dodal.