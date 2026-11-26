Zastupitelé Turnova se rozhodli, že letos kvůli vánočním řemeslnickým trhům uzavřou pro auta náměstí. Kromě toho se posune i jejich termín, a to na 12. a 13. prosince.
„Trhy tentokrát nebudou probíhat v pátek a sobotu, ale v sobotu a neděli. Cílem je, abychom náměstí v tu chvíli maximálně zklidnili a abychom tam nebojovali s pátečním intenzivním dopravním ruchem,“ vysvětlil bývalý turnovský místostarosta Jan Lochman.
S plánovanou dopravní uzavírkou náměstí musí řidiči počítat od sobotního rána až do nedělního večera. „Náměstí bude pro dopravu kompletně uzavřené, až na nějaké specifické výjimky,“ přiblížil Lochman s tím, že výjimku bude mít především zásobování.
Silnice, která náměstí protíná, je hlavní dopravní tepnou, po níž řidiči projíždí především do Semil. Centrum města je tak dopravou silně zatížené. Přes náměstí Českého ráje v Turnově projede v pracovních dnech více než čtrnáct tisíc aut za den.
Město to zjistilo díky vlastnímu sčítači, který měřil obousměrné průjezdy na náměstí Českého ráje od listopadu 2025 do letošního ledna. „Výsledky měření potvrdily enormní zátěž náměstí se zvýšením v ranní i odpolední špičce,“ popsala dříve mluvčí města Marcela Jandová.
Těžká doprava zamíří na Železný Brod
Pro Turnov jde o první zkoušku takové uzavírky. „Chceme si ověřit, jestli jsme to vůbec schopní zajistit a co to vlastně přinese. Doprava náměstí rozděluje na dvě poloviny a trochu brání toku lidí z jedné na druhou stranu. Komunikace je tam komplikovaná,“ dodal Lochman s tím, že by uzavírka měla problém eliminovat.
Na okolních silnicích budou během trhů ukazatele, které budou řidiče směrovat na objízdnou trasu. „Především na hlavních tazích budou směrovky pro těžkou dopravu, které ji budou navádět přes Železný Brod a další objízdné trasy tak, abychom maximálně odlehčili tomu provozu,“ ubezpečil Lochman.
V předvánočním období nepůjde o jedinou novinku, kterou město přichystalo. Nové by mělo být třeba osvětlení vánočního stromu na náměstí. „Osvětlení si půjčujeme, abychom zjistili, jestli se nám líbí a jestli touto cestou chceme jít,“ nastínil turnovský starosta Tomáš Hocke s tím, že by měla být nově osvětlená také fasáda kostela svatého Františka a radnice.
„Jde nám o to, aby předními dominantami byly radnice, vánoční strom a kostel. A ještě osvětlíme kašnu. Naopak bychom chtěli sundat osvětlení z umírajících stromů uprostřed náměstí,“ doplnil Hocke.
Návštěvníci Turnova se budou moci během adventu také vyfotit v novém fotopointu u knihovny ve Skálově ulici. Chybět nebude ani vloni představený betlém u kostela svatého Mikuláše, který vytvořili řezbáři Václav Krčál a František Antonín Skála.
Poslední novinkou by mohlo být také vánoční občerstvení v historických vozidlech. Turnovští zastupitelé se pokoušejí najít provozovatele, který by mohl takový food truck pro období Vánoc, od 29. listopadu do 31. prosince, na náměstí otevřít.