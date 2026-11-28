Turnov na Semilsku bude při přípravě proměny zanedbané oblasti Koňský trh na obytnou čtvrť spolupracovat s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT). Jeho prostřednictvím se chce zapojit i do evropského výzkumného projektu Keystone. Starosta města Tomáš Hocke (Nezávislý blok) od toho očekává, že by díky tomu mohla radnice získat zkušenosti z jiných měst.
"Podívat se na tu čtvrť trochu jinýma očima, nejenom třeba z hlediska univerzitního centra ČVUT, ale i třeba z hlediska celé Evropy, abychom si ověřili, že ty naše úvahy jdou správným směrem," uvedl starosta. Zda se do evropského výzkumného projektu Turnov dostane, by podle něj mělo být jasné v příštím roce.
Vedení města se s univerzitním centrem také domluvilo, že si od něj nechá prověřit dosud vytvořené urbanistické a architektonické studie pro Koňský trh a vypracovat revizní zprávu ke koncepci plánovaného rozvoje této oblasti. "Necháme si posoudit studie, které tam máme z hlediska udržitelnosti výstavby té čtvrti, modrozelené infrastruktury, mikroklimatu a klimatické adaptace i komfortu vnitřních prostředí budov. A měli bychom z toho dostat nějaké doporučení pro to, jak v tom celém území pokračovat a jestli jdeme správným směrem," dodal Hocke.
Spíše průmyslová oblast Koňský trh navazuje na historické centrum Turnova. Záměrem radnice je vytvořit v ní druhé centrum města s bydlením, službami i rekreační zónou. Proto město v posledních šesti letech nakoupilo na Koňském trhu od soukromých firem přes tři hektary pozemků za více než 150 milionů korun. K tomu navíc za 50 milionů korun získalo nefunkční malou vodní elektrárnu k zajištění energetické soběstačnosti. Radnice chce elektrárnu zprovoznit příští rok, což si vyžádá dalších více než 50 milionů korun. Počátkem příštího roku zmizí z této oblasti i areál pily, za jeho zbourání zaplatí radnice 3,7 milionu korun.