Turnov nejspíš za deset milionů Kč koupí bývalý závod Preciosy na Koňském trhu

Turnov nejspíš za deset milionů korun koupí bývalý závod Preciosy v rozvojové lokalitě na Koňském trhu. Město se s vedením této sklářské firmy na podmínkách prodeje domluvilo, vyplývá z podkladů pro zasedání zastupitelstva Turnova. Pokud transakci zastupitelé schválí, město získá budovu s pozemkem o rozloze 1610 metrů čtverečních.
Malá provozovna na Koňském trhu se na výrobě Preciosy podílela okrajově. Sklářská firma ji využívala k pokovování plastových dílů a pracovalo v ní jen 16 z jejích zhruba 1500 zaměstnanců. Podle znaleckého posudku má průmyslový areál hodnotu přes 22 milionů korun, město bylo ochotno zaplatit deset milionů, na což vedení firmy nakonec přistoupilo.
"Záměr města a plán kultivace této části Turnova považujeme za velmi zajímavý projekt, a to i s ohledem na naše zaměstnance, kteří v Turnově žijí a pracují. Proto se představenstvo rozhodlo prodej nemovitosti podpořit," uvedl v dopise adresovaném městu člen představenstva Preciosy Lubomír Málek.
Koňský trh v Turnově je zanedbaná lokalita navazující na historické centrum města. Radnice by ji chtěla do budoucna přeměnit na druhé centrum města s bydlením, službami i rekreační zónou. Za poslední roky se stalo město nejvýznamnějším vlastníkem pozemků v této oblasti. Od roku 2020 zde koupilo čtyři jiné parcely za 142,8 milionu korun o celkové výměře 29.853 metrů čtverečních. K tomu navíc za 50 milionů korun získala nefunkční malou vodní elektrárnu k zajištění energetické soběstačnosti města. Chce ji zprovoznit do konce letošního roku. Další projekty se připravují.
Areál Preciosy se nachází v aktivní zátopové zóně řeky Jizery, tudíž tam nelze postavit žádnou novou budovu. Autoři rozvojové studie pro Koňský trh navrhli využít toto místo pro parkování a vytvoření městského parku. "Do zahájení prací na nové čtvrti lze jistě provozovnu pronajímat jako skladový či výrobní objekt," píše se v podkladech pro zastupitele. Areál je vyklizený, je bez ekologické zátěže a stavebně technický stav budovy je uspokojivý.