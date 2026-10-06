Turnov otevřel novou atypickou knihovnu, odkazuje na symboly Českého ráje

Turnov dnes otevřel nové sídlo městské knihovny ve Skálově ulici v sousedství letního kina a dětského hřiště. Výstavba atypické budovy, která odkazuje na symboly Českého ráje, stála přes 115 milionů korun. Starosta města Tomáš Hocke (Nezávislý blok) dnes ČTK řekl, že čtyřpatrový dům vnímá spíše jako plastiku.
"Je to taková socha v tom prostoru, poněvadž se otevírá všem lidem z různých stran, ať jdou z parku, ať jdou ze Skálovy ulice, ať se dívají na stěnu v letním kině, anebo se dívají z centra města. Všem otevírá svoji náruč s takovým konkávním tvarem stěn," řekl Hocke.
I uvnitř by budova měla připomínat, že Turnov leží ve středu Českého ráje. Uprostřed je čtyři patra vysoká atypicky tvarovaná vertikální hala s hrubou omítkou na stěnách, která by měla evokovat sediment pískovcových skal. Tuto pomyslnou soutěsku pak na bocích doplňují jednotlivá oddělení, studovny či koutky. Na střešní terase budovy je navíc čítárna se zasazenou borovicí, jež je typickou pro skalní vyhlídky.
Do nového sídla se městská knihovna přestěhovala po 40 letech. O nutnosti postavit novou knihovnu se v Turnově mluvilo posledních zhruba 20 let. "Je to historický milník pro naše město. Ale jedna věc je objekt postavit a druhá věc je provozovat ho tak, aby vstoupil do srdcí lidí. Tak věřím, že se to snad povede," uvedl starosta.
Ředitel knihovny Jaroslav Kříž při dnešním otevření knihovny ČTK řekl, že se cítí složitě. "Bojím se, jestli se to lidem bude líbit, jestli to bude funkční tak, jak jsme doufali, ale to nám ukáže až čas. Sami se s tou budovou sžíváme. Jsme tady chvíli. A víte, co se nám stalo před měsícem, takže jsme z toho ještě všichni takoví ... no, doufáme, že teď už to všechno poběží dobře," uvedl.
Město chtělo knihovnu původně otevřít před měsícem, při přívalovém dešti 21. srpna se ale dovnitř dostala přes střechu voda a poničila stěny, část nového nábytku, počítače i knihy. Škoda byla 600.000 korun a knihovna přišla o více než 1800 knih z 35.000 svého fondu.
Turnovská knihovna Antonína Marka patří k nejstarším v zemi, její historie se píše od roku 1820. Předchozí budova v Jeronýmově ulici jejím potřebám nestačila kapacitně, chybělo v ní lepší hygienické i návštěvnické zázemí a nebyla ani bezbariérová. "Tato budova je mnohem větší a je samozřejmě zajímavější architektonicky. A jsou zde třeba i větší prostory pro dětské oddělení, které je v suterénu a má speciální dvě atria, kde můžete využít i venkovní čítárny. A pak máme venkovní čítárnu pro 15 až 20 lidí ve čtvrtém patře. To je také něco, co jsme nikdy neměli," uvedl Kříž. V každém patře nechybí ani odpočinková a studijní místa a novinkou pro turnovskou knihovnu také je, že má konferenční sál. Pojme až 50 diváků.
Turnovská knihovna má jednu pobočku a 2200 registrovaných čtenářů, kteří si loni vypůjčili 72.800 knih. Včetně doprovodných kulturních akcí knihovna za loňský rok eviduje přes 97.000 návštěvníků.