Vzdělávací centrum v Turnově pomůže pečujícím

„Profesionálové mají pravidelná školení nebo podporu psychologa, neformální pečující se o nic podobného opřít nemohou,“ vysvětlila koordinátorka projektu Markéta Vojvodíková.
Většinu sociální pomoci přitom zajišťují právě neformální pečující.
Turnov je nejlepší místo pro život v Libereckém kraji, v rámci celé České republiky je na 10. místě. | foto: Ota Bartovský, MAFRA
Kam jít v centru Prahy na zahrádku na pivo, aniž byste seděli metr od ostrůvku tramvaje? Poradíme, kde si vychutnat jedno orosené. Řada známých pivnic a hospod využívá v letní sezoně i venkovní...
Za poznáním nových chutí, historií pivovarnictví nebo nasátím neopakovatelné atmosféry. Vydejte se prozkoumat, kde se vaří pivo. Nabízíme deset tipů na minipivovary ve Středočeském kraji, jako...
Důležitý dopravní uzel se změní k nepoznání. Hned tři obří investice propojí individuální i veřejnou dopravu. Modernizace smíchovského nádraží přinese obří autobusový terminál, parkovací dům i...
V historických sklepích, ve zrekonstruovaných továrnách, ale i přímo v restauracích na očích hostům se v Praze rodí pivo, které se vymyká běžné produkci. Minipivovary se vracejí ke staletým tradicím...
Každým rokem od poloviny srpna do poloviny září nastává čas, kde se dávají do pohybu hejna netopýrů, aby si našla nové úkryty. V této době se v některých lokalitách každým rokem opakují doslova...
Nejvyšší soud nařídil Vrchnímu soudu v Praze, aby znovu rozhodl v kauze útoku před plzeňským barem. Za napadení soka nožem dostal pachatel v odvolacím řízení jen podmíněný trest. Nejvyšší státní...
Stížnost společnosti Skiareál Klínovec ve věci připojení jeho staveb na vrcholku Klínovce na vodovod z Božího Daru odmítl ve čtvrtek Ústavní soud. Božídarská radnice bere tento verdikt jako své...
Už více než dva měsíce funguje v centru Liberce nové náborové středisko Armády České republiky. Jeho přesun na frekventované místo v ulici 1. máje se podle vedení pobočky vyplatil. Denně ji navštíví...
Vše zase od začátku. Tak by se dala jednoduše shrnout situace okolo původního železničního mostu u Červené nad Vltavou, který se klene přes vodní dílo Orlík. Vlaky po něm mezi Pískem a Táborem...
Vzdělávací centrum při turnovské knihovně připravilo bezplatný tříletý projekt na vzájemné setkávání, vzdělávání a psychologickou podporu neformálních pečujících. Jde o lidi, kteří se starají o své...
Už na příští rok má Kraj Vysočina v plánu rekonstrukci velkomeziříčské ulice Karlov, jež je součástí silnice II/602.
Úpravy dříve nebezpečné křižovatky ve Vsetíně, na níž silničáři pracují už třetím rokem, se konečně blíží k závěru. Stavba rampy Mostecká byla složitá i kvůli extrémně vysoké opěrné zdi nutné kvůli...
Obvodní soud pro Prahu 5 se ve čtvrtek zastal hlavního města, které žaloval zastupitel Velké Chuchle Pavel Klán (ODS). Ten má v tamním katastru dva pozemky ležící pod obří skládkou vytvořenou již za...
Dlouhodobě jde o sen mnoha fanoušků brněnské fotbalové Zbrojovky. Opět v desetitisícových počtech fandit svému týmu na velkém stadionu za Lužánkami, v lokalitě, kde jejich mužstvo získalo historicky...