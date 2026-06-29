Turnov si chce vzít na investice další úvěr, potřebuje 100 milionů korun

Turnov v Českém ráji si po roce chce vzít další úvěr. Loni si radnice půjčila 150 milionů korun a nyní chce získat dalších 100 milionů. Novou půjčku s desetiletou splatností potřebuje město na financování investičních akcí v příštím roce. Vyhlášení soutěže na poskytnutí úvěru zastupitelé města podle starosty Tomáše Hockeho (Nezávislý blok) odsouhlasili.
"Soutěžíme ho jak na pevnou fixní úrokovou sazbu, tak na pohyblivou. Ty peníze částečně, nebo z velké části, potřebujeme na dofinancování sportovní haly v Turnově 2, kterou stavíme. Protože mezitím jsme si část peněz, které jsme si na to původně vzali, půjčili na to, abychom si mohli koupit parkoviště u Bati a teď ještě máme koupit areál Preciosy na Koňském trhu," řekl starosta novinářům.
Za parkoviště radnice zaplatila 40 milionů a za areál Preciosy uhradí dalších deset milionů. Letos zahájená kompletní přestavba sportovní haly si vyžádá přes 218 milionů bez daně a potrvá do podzimu příštího roku. Podle starosty nejde o jedinou velkou investici pro příští rok. "Je tam na příští rok plánovaná rekonstrukce jídelny v Základní škole Skálova a potom některé další věci, které jsou spojené s dotacemi," dodal. Oprava největší školní jídelny ve městě si vyžádá kolem 70 milionů korun. Příští rok bude město také dokončovat výstavbu hasičské zbrojnice za 65 milionů.
Turnov letos počítá s příjmy 732,9 milionu korun a výdaji skoro 806,3 milionu Kč. Rozdíl pokryje zejména z již dříve získaných úvěrů. Letos radnice na splátky úvěrů vydá 22,5 milionu korun. Přijetí nového úvěru by zastupitelé měli podle starosty schvalovat buď na srpnovém nebo zářijovém zasedání.