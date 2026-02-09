Turnov sází na vlastní elektřinu, pomůže i bývalý vodní mlýn

Matěj Klimša
  12:02aktualizováno  12:02
Turnovští zastupitelé investují do projektů, které zajišťují vlastní zdroj elektrické energie. V roce 2024 odkoupili malou vodní elektrárnu Shořalý mlýn na řece Jizeře, měla by pokrýt skoro celou spotřebu městských organizací. Elektrárna je ale zatím v havarijním stavu, mimo provoz je od roku 2020.
Stávající technologii nahradí nová.

Stávající technologii nahradí nová. | foto: Město Turnov

Turnov koupil vodní elektrárnu Shořalý mlýn. V okolí vznikne nová čtvrť.
Turnov koupil vodní elektrárnu Shořalý mlýn. V okolí vznikne nová čtvrť.
Turnov koupil vodní elektrárnu Shořalý mlýn. V okolí vznikne nová čtvrť.
Turnov koupil vodní elektrárnu Shořalý mlýn. V okolí vznikne nová čtvrť.
6 fotografií

„Ještě se nestaví, ale už se na tom pracuje. Stavební práce by měly začít na jaře letošního roku,“ předeslal starosta Turnova Tomáš Hocke.

Mlýn město koupilo od soukromého majitele za padesát milionů korun. Jeho oprava pak vyjde na dalších zhruba 57 milionů. „Počítá se s celkovou výměnou strojního vybavení a se základní opravou stavebních prvků,“ popsal Jiří Brož, jednatel turnovské teplárny, která má projekt na starosti.

Dodavatelská firma už má připravenou projektovou dokumentaci rekonstrukce a zároveň demontáží zpřístupnila technologii ve mlýně. Město díky analýze už zná i technologii, která v malé vodní elektrárně bude.

Cesta k nové čtvrti je volná, Turnov koupil vodní elektrárnu

„Cílem je využití nejmodernější technologie v kombinaci Kaplanových turbín a souosých generátorů tak, aby byl vodní proud využit v co nejširším rozsahu průtoku,“ popsala mluvčí města Marcela Jandová.

Podle odhadu by elektrárna měla ročně vyrobit více než dvě gigawatthodiny elektrické energie. To by pokrylo roční spotřebu zhruba pro sedm set domácností.

„Vedle úsporných opatření jsou právě investice do alternativních a obnovitelných zdrojů cestou, jak je možné do budoucna ušetřit,“ je přesvědčený místostarosta Turnova Jan Lochman a dodal, že při očekávané životnosti elektrárny v řádu osmdesáti až sta let lze očekávat i více než desetinásobné zhodnocení investice. „Navíc v kombinaci se solárními zdroji zajistíme vysokou míru energetické soběstačnosti.“

Elektřina pro koupaliště a stadion

Primárně bude elektřinu z vodního mlýna využívat koupaliště a zimní stadion v areálu Maškova zahrada. „Předpokládáme, že zkušební provoz malé vodní elektrárny by začal v září roku 2026,“ upřesnil starosta Hocke.

Vyrobená elektřina by ale měla pokrýt významnou část spotřeby všech městských organizací. „Představou je budoucí úspora pro městský rozpočet, což znamená příspěvek k dalšímu zvelebování města. Dále by pro občany do budoucna mohlo mít význam nabíjení elektromobilů,“ objasnil Brož.

Turnov dál kupuje nemovitosti pro novou čtvrť, teď získal bývalý mlýn

Kromě mlýna město taky v červnu loňského roku pořídilo druhou kogenerační jednotku, ta vyrábí elektřinu a zároveň i teplo. Podle starosty díky tomu mohou lidé v Turnově ušetřit. „Snažíme se mít cenu takovou, aby nám lidé zůstali připojení na centrálním teple. Kogenerační jednotka nám tu cenu snižuje.“

Mluvčí Jandová připomněla, že se energetika v České republice proměňuje a přechází k lokálním a komunitním řešením. „Městská energetická Turnov bude řešit využití elektrické energie z kogeneračních jednotek nebo ze solárních elektráren, které jsou již nyní instalovány například na budovách Kulturního centra Střelnice nebo Polyfunkčního komunitního centra Fokusu Turnov.“

Město zároveň zavádí i systém energetického managementu. Cílem je třeba zlepšování energetické hospodárnosti a efektivnosti nebo snižování uhlíkové stopy. „Příkladem praktického využití obnovitelných zdrojů i lokálního řešení energetiky v Turnově je malá vodní elektrárna,“ uzavřela mluvčí.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví

Veronika Kolajová na řece Moravě

Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se ryby rozhodnou, že se zrovna nechtějí fotit. Které z nich byly ty nejpamátnější?

V metru bude kontrola mobilů. Policie prověří jak funkčnost, tak i jejich obsah

Motorola Moto G57 Power

Ještě než cestující projdou turnikety v metru, může policie kontrolovat, zda je jejich mobil funkční a co v něm mají. Uvedl to ruský oficiální server Kommersant. Stejně je tomu kdekoli v placené...

Proč jsou ve výtazích naleštěná zrcadla? 3. důvod vás možná překvapí

Zrcadla ve výtazích nejsou jen kvůli make-upu či selfie.

Zrcadla ve výtazích nejsou jen designovým prvkem. Pomáhají cestujícím cítit se bezpečně, zkracují vnímání času při jízdě a usnadňují orientaci osobám s omezenou mobilitou. Objevte všechny důvody,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A

Zprovoznění zmodernizované stanice metra C Pankrác. (19. prosince 2025)

Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní dopravu na Pankráci už dnes, druhá naopak od pondělí výrazně změní cestování na lince A.

Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku

Olympionici a paralympici v nové kolekci

Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce nadcházejících zimních olympijských her v Miláně a Cortině je široká a oproti předešlým ročníkům...

Jednatel realitky má na krku zpronevěru, klienty připravil o více než 12 milionů

ilustrační snímek

Více než dvanáctimilionovou škodu způsobil jednatel realitní společnosti v Plzni. S klienty uzavíral rezervační a kupní smlouvy na nemovitosti a bral si od nich peníze. Ty ale použil pro vlastní...

9. února 2026  14:02,  aktualizováno  14:02

Historickým městem roku 2025 v Olomouckém kraji je Šternberk

ilustrační snímek

Historickým městem Olomouckého kraje za rok 2025 se stal Šternberk na Olomoucku, který bude kraj reprezentovat v celostátním finále soutěže. ČTK to dnes...

9. února 2026  12:30,  aktualizováno  12:30

Mezi Brandýsem n. L. a Čelákovicemi by v létě mohla začít jezdit turistická loď

ilustrační snímek

Na Labi mezi Brandýsem nad Labem a Čelákovicemi v okrese okres Praha-východ by letos v létě mohla začít jezdit osobní lodní linka. Provoz lodi Sv. Václav by...

9. února 2026  12:18,  aktualizováno  12:18

VIDEOSTREAM PROTEXT ZDARMA: Program a novinky Mezinárodního festivalu TANEC PRAHA 2026

9. února 2026  13:53

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Olomoucká výstava nechá nahlédnout do intimity a sexuality seniorů

ilustrační snímek

Na téma intimity a sexuality seniorek a seniorů žijících v domovech pro seniory se zaměří nová výstava v Galerii sociální fotografie Filozofické fakulty...

9. února 2026  12:06,  aktualizováno  12:06

Regionální muzeum v Litomyšli si na letošní rok naplánovalo celkem devět výstav

ilustrační snímek

Regionální muzeum v Litomyšli na Svitavsku si na letošní rok naplánovalo devět výstav. První, nazvaná Mozaika tradiční lidové kultury Pardubického kraje, což...

9. února 2026,  aktualizováno 

Lidí s chřipkou na jižní Moravě přibylo, vzestup je u všech věkových skupin

ilustrační snímek

Sezona akutních respiračních infekcí a chřipky v Jihomoravském kraji přetrvává. Minulý týden nemocných lidí přibylo, v porovnání s předchozím týdnem o 12...

9. února 2026  11:50,  aktualizováno  11:50

Ve Vsetíně uvedli do provozu velký parkovací dům. Pojme více než 300 vozů

Ve Vsetíně vznikl nový parkovací dům s kapacitou 307 míst, který stojí vedle...

První týden provozu má za sebou nově vybudovaný parkovací dům s kapacitou 307 míst, který stojí vedle vlakového nádraží ve Vsetíně. Postavila ho Správa železnic (SŽ), která je také jeho...

9. února 2026  13:22,  aktualizováno  13:22

Zbožní židé znovu přijedou do Holešova uctít památku rabína Šacha

ilustrační snímek

Zbožní židé přijedou příští týden do Holešova na Kroměřížsku uctít památku rabína Šacha. Dorazit by jich měly desítky, možná i stovky, řekla dnes ČTK Dana...

9. února 2026  11:40,  aktualizováno  11:40

"Jiný? No a co!": StropOFFka a ÁMOS vision přinášejí do škol edukační seriál o respektu k jinakosti

9. února 2026  13:13

Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust
Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust

Batolecí věk je obdobím rychlého růstu. Pestrý a vyvážený jídelníček pomáhá dětem získat dostatek vitamínů potřebných pro správný vývoj, zatímco...

Park lamp i chlapec s těžkou hlavou. Obě strany Dvoreckého mostu budou mít své lákadlo

Vizualizace jednoho konce Dvoreckého mostu

Na vyústění Dvoreckého mostu v Praze 5 bude nahrazeno křoví upraveným „parkem lamp“ s více než čtyřmi stovkami svítidel ze 79 zemí světa. Zakončení v Praze 4 se zase využije jako kulturní prostor,...

9. února 2026  13:12

Český curling na ZOH 2026: Chabičovský se Zelingrovou uzavřeli olympijskou premiéru výhrou

Vít Chabičovský a Julie Zelingrová

Čeští curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský byli prvními reprezentanty, kteří vstoupily do bojů o medaile na zimních olympijských hrách 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Nejmladší pár kategorie...

9. února 2026  13:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.