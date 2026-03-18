Turnov zavede od konce března zónový systém parkování, zdraží dlouhodobé stání

Turnov na Semilsku zavede od konce března nový systém parkování na městských placených parkovištích. V současnosti má každé vlastní ceník, nově bude 16 parkovišť rozdělených do čtyř zón. Změna zároveň prodraží dlouhodobé stání v centru patnáctitisícového města. Mluvčí radnice Marcela Jandová novinářům řekla, že město od změny očekává snížení počtu aut, které ve středu města dlouhodobě parkují.
V centru Turnova řidiči často nemají kde zaparkovat. "Řešením asi není přidávat parkovací místa, což v těch centrech není možné, ale řešením je urychlovat fluktuaci aut. To znamená urychlit výměnu aut a dlouhodobé parkování odsunout na místa, která nejsou úplně v centru," dodala Jandová.
Dlouhodobé bezplatné parkování je podle ní v Turnově možné na autobusovém nádraží Na Lukách, kde je městské centrální parkoviště pro zhruba 500 aut. Pěšky je to odtud do centra zhruba deset minut.
Mluvčí upozornila, že krátkodobé stání bude bezplatné i na ostatních placených parkovištích města, což dosud není. "První půlhodina bude na všech parkovištích v zónách zdarma a další bude zpoplatněná podle ceníku," uvedla. Podle zón bude každých dalších 30 minut v pracovních dnech a v sobotu dopoledne stát od pěti do 30 korun.
Do nejdražší první zóny bude patřit náměstí Českého ráje, kde se nyní po 30 minutách zdarma platí 50 korun za každou započatou hodinu. Méně než dosud tam tak zaplatí řidiči, kteří zde odstaví auto na méně než hodinu. Kdo zde bude parkovat déle, zaplatí více než dosud.
Citelnější bude nárůst ceny pro dlouhodobé stání například na nedalekém Havlíčkově náměstí, které je zařazené do druhé zóny. Nyní tam první hodina stojí deset korun a každá další 20 korun. Nově po půlhodině zdarma zaplatí řidiči 20 korun za každých dalších 30 minut.
Radnice už nechala po městě vyměnit dotykové tablety na parkovacích automatech. Předchozí umožňovaly jen vydávání papírových lístků, na nových budou řidiči zadávat registrační značky vozidel. Povinně ji budou muset zadat i ti, kteří budou chtít parkovat do 30 minut zdarma. Nový systém začne platit od 30. března. Na všech automatech bude nadále možné nadále platit v hotovosti, přes mobilní aplikaci, platební kartou nebo prostřednictvím QR kódu.