Přestavba malé vodní elektrárny v Turnově na Semilsku, která patří městu, potrvá o několik měsíců déle. Radnice chtěla zařízení původně zprovoznit letos, nyní očekává, že zkušební provoz začne nejdřív v dubnu příštího roku. O novém termínu informovala na webu města mluvčí radnice Marcela Jandová.
Bývalý místostarosta města Jan Lochman (PROTO) již dříve pro ČTK uvedl, že důvodem zpoždění jsou administrativní a technické problémy. Podle něj se například nepočítalo s nutností vybudovat novou elektrickou přípojku. "Což se po složitých jednáních s ČEZ Distribuce ukázalo jako nevyhnutelné řešení toho, abychom splnili připojovací podmínky," řekl Lochman. O několik měsíců déle, než radnice čekala, trval i povolovací proces, aby oprava mohla začít.
V současnosti se podle Jandové pracuje na dokončení výstupního kanálu z elektrárny i na stavebních úpravách v původní hlavní budově. "V únoru 2027 by mělo být vše připraveno pro vložení turbín a další technologie," dodala mluvčí města.
Za rekonstrukci malé vodní elektrárny zaplatí Turnov přes 53 milionů korun, zhruba polovinu nákladů by měla pokrýt dotace. Mimo provoz je toto vodní dílo od roku 2020, město ho od soukromých majitelů koupilo předloni v létě za 50 milionů korun. Technologie malé vodní elektrárny budou nové. Budou tam osazené dvě automaticky a dálkově řízené Kaplanovy turbíny, jedna s výkonem 90 kilowattů (kW) a druhá 320 kW. Radnice očekává, že elektrárna u řeky Jizery ročně vyrobí dva až 2,5 gigawatthodin elektrické energie. Město ji chce využít pro své objekty včetně nedalekého rekreačního areálu Maškova zahrada s koupalištěm a zimním stadionem.