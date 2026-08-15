Turnovské muzeum usiluje o zařazení místního kamenářství na seznam UNESCO

O zařazení podomáckého broušení drahých kamenů na Turnovsku na světový seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO usiluje krajské muzeum v Turnově. Pro takzvané kamenářství nyní dokončuje podklady pro nominaci. Přihlášku chce odevzdat na konci roku. ČTK to řekla emeritní ředitelka muzea Vladimíra Jakouběová.
Ruční broušení drahých kamenů na Turnovsku patří od roku 2024 na národní seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury. V Česku je to ojedinělé centrum tohoto řemeslného odvětví.
Historie zpracování drahých kamenů v Turnově a jeho okolí je dlouhá zhruba 7000 let. I v současnosti je region enklávou kamenobrusičských mistrů, kteří podle ředitelky představují řemeslnou špičku ve svém oboru a podílejí se na prestižních zakázkách pro významné příležitosti. Mezi ně patří restaurování relikviáře sv. Maura, vytváření kopií korunovačních klenotů, růžence z českých granátů a vltavínů pro papeže Benedikta XVI. nebo repliky Strahovského evangeliáře.
Na světovém seznamu nehmotného dědictví UNESCO má Česká republika zatím deset zápisů. Z Libereckého kraje tam je výroba vánočních ozdob ze skleněných foukaných perliček z Poniklé i ruční výroba skla a bižuterie. Podle Jakouběové to svědčí o tom, že Liberecký kraj patří mezi významná centra tradičních ručních řemesel. "Oproti jiným má výhodu, že hlavně v oblastech pod horami, kde nebyla taková pracovní příležitost, tam to řemeslo zůstalo a je tam pevně ukotvené," dodala.
Turnovské muzeum nyní prezentuje 37 současných špičkových řemeslníků z Libereckého kraje, kteří jsou nositeli prestižních ocenění v tradiční rukodělné výrobě. Jejich díla a informace o nich a jejich výrobě budou ve výstavním sále hlavní budovy muzea a v Kamenářském domě do 10. ledna příštího roku.