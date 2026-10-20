Turnovské muzeum vystaví stříbrný relikviář sv. Václava, dílo místních šperkařů

Nový stříbrný relikviář svatého Václava, který na objednávku staroboleslavské kapituly vytvořili místní šperkaři a zlatníci, vystaví Muzeum Českého ráje v Turnově na Semilsku. Unikátní dílo z 12 kilogramů stříbra, zlata a drahých kamenů bude vystavené od čtvrtka 29. října v muzejní expozici Koruny císařů a králů. Na jeden měsíc nahradí v expozici repliku Svatováclavské koruny, uvedla v tiskové zprávě mluvčí muzea Marcela Beranová. Po skončení výstavy v Turnově bude schránka s ostatkem světce natrvalo osazena na hlavním oltáři baziliky ve Staré Boleslavi.
Relikviář v podobě hrudi a hlavy svatého Václava, takzvanou hermu, navrhl a během dvou let vytvořil turnovský zlatník Jiří Urban ve spolupráci se sochařem Petrem Vogelem, který vymodeloval světcovu tvář. Idealizovaná podobizna českého patrona je sestavena z několika dílů, které odlil ve své dílně v nedalekých Přepeřích Josef Syrový. Na dokončování detailů se podílel také uznávaný jablonecký šperkař a cizelér Vladimír Komňacký. Přes 70 centimetrů vysokou hermu zdobí velké barevné drahokamy jaspis, lapis lazuli a achát, zlacení a reliéfní dekor s českými granáty. V malém medailonku na světcově hrudi je uložen ostatek svatého Václava.
"V Libereckém kraji, konkrétně na Turnovsku, máme skvělé šperkaře a zlatníky. Jiří Urban proslul svými replikami císařských a královských insignií. Relikviář sv. Václava je další z řady jeho zásadních počinů. U takových unikátů se nejedná jen o řemeslo, ale také o studium života císařů a králů, a v tomto případě světce tak důležitého pro naši zem. Důležitou roli v tvorbě hraje symbolika v širokém pojetí smyslu slova. Mimořádně mě těší, že bude relikviář hostit naše Muzeum Českého ráje," doplnila náměstkyně hejtmana Květa Vinklátová (Starostové pro Liberecký kraj).
Muzeum Českého ráje v Turnově už v minulosti představilo několik mimořádných klenotnických prací Jiřího Urbana, například kopie Svatoštěpánské a Napoleonovy koruny. Díky vstřícnosti staroboleslavské kapituly může nyní veřejnosti přiblížit také tento unikátní artefakt. Relikviář bude v muzejní expozici Koruny císařů a králů do neděle 29. listopadu.