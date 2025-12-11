V minulosti měření vždy odhalila nějaké překročení nočního hygienického limitu 40 decibelů (dB) doporučovaného Světovou zdravotnickou organizací.
„Výsledky pátého letošního měření potvrdily, že v dotčených obcích nedochází během noční doby k překračování stanovených hlukových limitů. Jsem rád, že monitoring pokračuje. Je pro nás klíčový, protože umožňuje dlouhodobě a transparentně sledovat vliv těžby v Turówě na kvalitu života obyvatel na české straně hranice,“ okomentoval výsledky náměstek hejtmana pro životní prostředí Jiří Klápště (SPOLU).
Opatření zabrala, polský důl Turów poprvé nepřekročil noční hlukové limity
Hluk na české straně měřila akreditovaná laboratoř Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě v obcích Uhelná a Oldřichov na Hranicích nejblíž polskému dolu. Měření se uskutečnila od 6. do 13. října vždy od 22:00 do 6:00 následujícího dne.
Zároveň polská strana souběžně měřila na technickém místě v Polsku, které bylo do monitoringu zařazeno z důvodu lepší identifikace hluku způsobeného provozem těžebních zařízení dolu Turów a jeho odlišení od dalších hluků.
Z výsledků pátého letošního měření, které jsou uvedeny bez započtení nejistoty měření (1,8 dB), vyplývá, že nebyla překračována mezní hodnota 40 dB. Průměrná hodnota akustického tlaku za období byla podle Trdly v Uhelné 35,9 dB a v Oldřichově na Hranicích 33,5 dB. V Uhelné byl hluk proti předchozímu měření v září o něco vyšší, v Uhelné naopak přístroje zaznamenaly další pokles. Při předchozím kole v září naměřili v Uhelné 34,2 dB a v Oldřichově 35 dB.
Hluk z dolu Turów překročil limit sedmkrát. Greenpeace navrhuje konec těžby v noci
Důl Turów u česko-polské hranice zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu. Skupina PGE, které důl i elektrárna patří, plánuje těžit až do roku 2044. Důl chce postupně rozšířit na 30 kilometrů čtverečních podél silnice z Žitavy do Bogatyně.
Obyvatele na české straně by měl před hlukem a prachem z dolu chránit val osázený zelení. Odtoku vody z českého území brání podzemní bariéra. Pokles hlučnosti je zřejmě výsledkem opatření, která Poláci v červenci slíbili, Česko ale požaduje po Polsku další opatření, která zabrání odtékání podzemní vody.
Sklonoměry sledují pohyb budov v pohraničí u dolu Turów, čidla připevnili i ke kapli
Monitoring dopadů těžby na české území je součástí dohody o řešení vlivu těžby, kterou premiéři Česka a Polska podepsali v únoru 2022. Polsko pak vyplatilo Česku jako náhradu za způsobené škody 45 milionů eur (v přepočtu 1,1 miliardy Kč), z toho 35 milionů eur (849 mil. Kč) šlo na účet Libereckého kraje do „Fondu Turów“.
Podle organizací Greenpeace, Bund Sachsen a místního Sousedského spolku Uhelná je ale vyjednaná dohoda slabá a nedostatečná.