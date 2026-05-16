Tvůrci mohou přihlašovat své filmy na další ročník Sportfilmu v Liberci

Mezinárodní festival Sportfilm začal přijímat přihlášky od tvůrců sportovních filmů pro soutěžní část 29. ročníku. Čas na přihlášení svých snímků mají do 1. srpna. Festival bude v tradičním termínu na podzim, a to nejen v Liberci, ale i v Praze a Jablonci nad Nisou. ČTK o tom informovala ředitelka festivalu Renata Balašová.
V loňském roce se do soutěže přihlásilo 451 filmů ze 77 zemí. Také letošní ročník slibuje podle Balašové silnou českou i mezinárodní účast. "Z dílen tvůrců sportovních filmů vychází každým rokem větší počet snímků s přesahem do celospolečenských témat a ty určitě zabojují o ten náš pomyslný filmový trůn," uvedla Balašová.
Filmy budou soutěžit v kategoriích Olympijské ideje, Dokumenty, Sportovní osobnosti, Hrané filmy a seriály, Společnost a vzdělávání a také Česká scéna. Vítězný snímek tradičně postoupí do světového finále World FICTS Challeng, které zahrnuje výběr toho nejlepšího z 23 festivalů sportovních filmů, jež se konají po celém světě. Loni na něm uspěl i vítěz Sportfilmu, což byl film Jemný rváč režiséra Adolfa Ziky o olympijském vítězi v judu Lukáši Krpálkovi. "Obdržel ocenění Mention d’Honneur v kategorii dokumenty," připomněla Balašová.
Hlavní festivalový program letošního Sportfilmu bude od 30. září do 4. října. Zahájení bude mít v kinosále Francouzského institutu v Praze. Další část program bude v Liberci. "Návštěvníci se mohou těšit nejen na projekce, ale také na výstavu Olympijské hry Milano - Cortina 2026 nebo konferenci Mental Health," uvedla ředitelka festivalu. Vítězné snímky vyhlásí organizátoři festivalu 3. října v libereckém divadle a slavnostní zakončení Sportfilmu bude o den později v kině Radnice v Jablonci nad Nisou.