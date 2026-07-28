Týden před lhůtou pro kandidátky některé strany v Libereckém kraji stále váhají

Některé strany v Libereckém kraji zatím nemají jasno, zda budou v komunálních volbách kandidovat, lhůta pro podání kandidátek přitom končí za týden - v úterý 4. srpna. Třeba vládní Motoristé zatím nerozhodli, zda v Liberci nebo Jablonci nad Nisou kandidátky podají, zjistila dnes ČTK. Na pověřených úřadech už podle průzkumu ČTK první kandidátky mají, největší nápor ale čekají tradičně až v posledních dnech před vypršením lhůty. Volby se podle volebního zákona uskuteční 9. a 10. října.
V Liberci zatím přijali úředníci osm kandidátek. "Magistrát města Liberec je příslušným registračním úřadem pro město Liberec, městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou, Dlouhý Most, Jeřmanice, Stráž nad Nisou a Šimonovice. Pro zastupitelstvo města Liberec byly podány zatím tři kandidátní listiny," uvedla na dotaz ČTK mluvčí magistrátu Jana Kodymová. V sousedním Jablonci nad Nisou zatím kandidátky podala čtyři uskupení a stejný počet přijali také třeba na radnici v Turnově.
Ve stotisícovém Liberci postavily nejsilnější strany do čela svých kandidátek nové mladé tváře. Primátor Jaroslav Zámečník ze Starostů pro Liberecký kraj (SLK) podruhé funkci obhajovat nebude, v čele kandidátky ho nahradil Lukáš Hájek, Zámečník je dvojkou. Chybí starosta městského obvodu Vratislavice nad Nisou Lukáš Pohanka, který byl před třemi lety trojkou a získal bezkonkurenčně nejvíc hlasů - přes 11.000. Pohanka se s SLK rozešel, kandiduje s novou značkou "Lepší město, lepší život".
Novou tvář nabízí v krajském městě také hnutí ANO, do čela kandidátky postavilo Tomáše Rece, který zatím nemá zkušenosti z komunální politiky a nebyl ani členem libereckého zastupitelstva. Podle krajské předsedkyně hnutí Jitky Volfové má významné zkušenosti s veřejnou správou, protože pracoval na ministerstvech a nyní působí v libereckém centru regionálního rozvoje, které pomáhá obcím, kraji, firmám a neziskovým organizacím s administrací dotací z evropských a národních fondů.
Samostatnou kandidátku postavily v Liberci TOP 09 s KDU-ČSL, které ve volbách 2022 a 2018 kandidovaly společně s SLK, tentokrát se spojily s nezávislými pod značkou Liberecká 9, lídrem je podnikatel Zdeněk Chmelík. Na spolupráci se domluvily také GEN a Svobodní, jejichž kandidátku Libe! povede bývalý primátor Tibor Batthyány. Piráti se spojili s místním uskupením Liberec otevřený lidem (LOL), v čele kandidátky stojí náměstek primátora Jan Hruška. Lídrem kandidátky SPD je zastupitel Tomáš Paleček.
Před čtyřmi lety vyhráli komunální volby v Liberci Starostové pro Liberecký kraj ve spojení s TOP 09 a KDU-ČSL, získali 28,21 procenta hlasů a 12 ze 39 mandátů v zastupitelstvu. Druhé ANO zaostalo o dva procentní body a obsadilo 11 křesel. Třetí bylo se šesti zastupiteli LOL, což jsou Zelení a nezávislí kandidáti. Po čtyřech zastupitelích získaly ODS a SPD, dva mají Piráti. Vládnoucí koalici v Liberci tvoří Starostové pro Liberecký kraj, ANO a Piráti.