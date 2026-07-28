Týden před lhůtou pro kandidátky některé strany v Libereckém kraji stále váhají

Autor: ČTK
  15:50aktualizováno  15:50
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Některé strany v Libereckém kraji zatím nemají jasno, zda budou v komunálních volbách kandidovat, lhůta pro podání kandidátek přitom končí za týden - v úterý 4. srpna. Třeba vládní Motoristé zatím nerozhodli, zda v Liberci nebo Jablonci nad Nisou kandidátky podají, zjistila dnes ČTK. Na pověřených úřadech už podle průzkumu ČTK první kandidátky mají, největší nápor ale čekají tradičně až v posledních dnech před vypršením lhůty. Volby se podle volebního zákona uskuteční 9. a 10. října.

V Liberci zatím přijali úředníci osm kandidátek. "Magistrát města Liberec je příslušným registračním úřadem pro město Liberec, městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou, Dlouhý Most, Jeřmanice, Stráž nad Nisou a Šimonovice. Pro zastupitelstvo města Liberec byly podány zatím tři kandidátní listiny," uvedla na dotaz ČTK mluvčí magistrátu Jana Kodymová. V sousedním Jablonci nad Nisou zatím kandidátky podala čtyři uskupení a stejný počet přijali také třeba na radnici v Turnově.

Ve stotisícovém Liberci postavily nejsilnější strany do čela svých kandidátek nové mladé tváře. Primátor Jaroslav Zámečník ze Starostů pro Liberecký kraj (SLK) podruhé funkci obhajovat nebude, v čele kandidátky ho nahradil Lukáš Hájek, Zámečník je dvojkou. Chybí starosta městského obvodu Vratislavice nad Nisou Lukáš Pohanka, který byl před třemi lety trojkou a získal bezkonkurenčně nejvíc hlasů - přes 11.000. Pohanka se s SLK rozešel, kandiduje s novou značkou "Lepší město, lepší život".

Novou tvář nabízí v krajském městě také hnutí ANO, do čela kandidátky postavilo Tomáše Rece, který zatím nemá zkušenosti z komunální politiky a nebyl ani členem libereckého zastupitelstva. Podle krajské předsedkyně hnutí Jitky Volfové má významné zkušenosti s veřejnou správou, protože pracoval na ministerstvech a nyní působí v libereckém centru regionálního rozvoje, které pomáhá obcím, kraji, firmám a neziskovým organizacím s administrací dotací z evropských a národních fondů.

Samostatnou kandidátku postavily v Liberci TOP 09 s KDU-ČSL, které ve volbách 2022 a 2018 kandidovaly společně s SLK, tentokrát se spojily s nezávislými pod značkou Liberecká 9, lídrem je podnikatel Zdeněk Chmelík. Na spolupráci se domluvily také GEN a Svobodní, jejichž kandidátku Libe! povede bývalý primátor Tibor Batthyány. Piráti se spojili s místním uskupením Liberec otevřený lidem (LOL), v čele kandidátky stojí náměstek primátora Jan Hruška. Lídrem kandidátky SPD je zastupitel Tomáš Paleček.

Před čtyřmi lety vyhráli komunální volby v Liberci Starostové pro Liberecký kraj ve spojení s TOP 09 a KDU-ČSL, získali 28,21 procenta hlasů a 12 ze 39 mandátů v zastupitelstvu. Druhé ANO zaostalo o dva procentní body a obsadilo 11 křesel. Třetí bylo se šesti zastupiteli LOL, což jsou Zelení a nezávislí kandidáti. Po čtyřech zastupitelích získaly ODS a SPD, dva mají Piráti. Vládnoucí koalici v Liberci tvoří Starostové pro Liberecký kraj, ANO a Piráti.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Proč jsme unavení, i když nic neděláme? Častou příčinu většina lidí přehlíží

Restart nervového systému: proč jsme unavení, i když vlastně nic neděláme?

Mnoho lidí zažívá zvláštní typ únavy. Ne tu fyzickou po sportu nebo náročném dni na nohou, ale tichou, vleklou vyčerpanost, která přetrvává i po víkendu nebo po dni „bez povinností“. Tělo není...

Metro D nemění jen podzemí. Na povrchu vyrostou nové čtvrti a vykoukne i dinosaurus

Vizualizace metra D, stanice Nádraží Krč

Pražské metro D je bezpochyby jednou z nejsledovanějších staveb současnosti. Zatímco hluboko pod zemí burácí těžká technika a razí se budoucí tunely, na povrchu se už teď začínají dít velké věci....

Do Prahy míří fanoušci z celé Evropy. Odyssea zaplnila IMAX, kino přidává projekce po půlnoci

Matt Damon jako filmový Odysseus

Pražský IMAX na Floře zažívá mimořádný nápor. Díky unikátní 70mm technologii je jedním z pouhých tří kin v kontinentální Evropě, kde lze nový film Odyssea vidět v plném formátu. Kvůli obrovskému...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Utajené místo v Praze se konečně otevřelo veřejnosti. Objevte skrytý poklad u Nuselského mostu

Dominantou parku se stalo umělecké dílo ZPŘÍTOMNĚNÍ autorů Jana Darkse a Davida...

Jen pár kroků od rušného Nuselského mostu se skrývá místo, které většina Pražanů míjí bez povšimnutí. Karlovské předmostí prošlo rozsáhlou revitalizací a z někdejšího průchozího prostoru se proměnilo...

Máte strach z výšek? Zkuste to na nejmenší pražské rozhledně, má pouze 7 schodů

Nejmenší pražská rozhledna. Má jenom sedm schodů.

Tohle musel vymyslet Cimrman! Co jiného napadne návštěvníka při pohledu na nejnižší vyhlídkovou „věž“ v Praze? Nenabízí sice úžasné výhledy na Pražský hrad nebo Vyšehrad, zato je rozhledna už dvanáct...

V Lišově hoří skládka odpadů, likvidace požáru potrvá zřejmě delší dobu

V LiĹˇovÄ› hoĹ™Ă­ sklĂˇdka odpadĹŻ, likvidace poĹľĂˇru potrvĂˇ zĹ™ejmÄ› delĹˇĂ­ dobu

V Lišově na Českobudějovicku hoří skládka odpadů. Hasiči požár lokalizovali, ale stále se objevují nová ohniska. Práce na likvidaci požáru potrvají zřejmě...

29. července 2026  17:56,  aktualizováno  17:56

Transparency International kritizuje městskou podporu provozu bazénu v Třebíči

ilustrační snímek

Transparency International ČR (TI) míní, že Třebíč při dotování plaveckého bazénu dlouhodobě obchází zákon, město se proti tomuto tvrzení ohradilo. Bazén je...

29. července 2026  17:49,  aktualizováno  17:49

Tento kostel vedle Revmatologického ústavu v Praze 2 s úzkou věží je neobvyklou stavbou svého druhu.

vydáno 29. července 2026  19:22

Brněnské Žabovřesky mají v parku v Bráfově ulici obří žábu s fontánkou

BrnÄ›nskĂ© Ĺ˝abovĹ™esky majĂ­ v parku v BrĂˇfovÄ› ulici obĹ™Ă­ ĹľĂˇbu s fontĂˇnkou

Obří kovová žába s fontánkou ode dneška zdobí park v Bráfově ulici v brněnské městské části Žabovřesky. Nahradila starší a již nefunkční plastiku s vodním...

29. července 2026  17:45,  aktualizováno  17:45

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Vězně, který utekl z pracoviště v Karlových Varech, objevili u České Lípy

ilustrační snímek

Vězně, který v pátek 24. července utekl z nestřeženého pracoviště v Karlových Varech, objevili policisté u České Lípy. Mířil za rodinou do Varnsdorfu, uvedla...

29. července 2026  17:22,  aktualizováno  17:22

U Týna nad Vltavou na Českobudějovicku se dnes v řece utopil muž

ilustrační snímek

U Týna nad Vltavou na Českobudějovicku se dnes po poledni utopil v řece muž. Policie vyloučila cizí zavinění. Neštěstí se stalo poblíž Neznašova u soutoku...

29. července 2026  17:19,  aktualizováno  17:19

Barrandov

Barrandov

Na barrandovském náměstí Olgy Scheinplugové je možno v těchto dnech vidět na hladině umělého jezírka několik barev kvetoucích leknínů.

vydáno 29. července 2026  18:46

Ředitel Slunovratu: Hansard byl skvělý hudebník a mimořádný člověk

ilustrační snímek

Jako na skvělého hudebníka a především mimořádného člověka vzpomíná na irského zpěváka Glena Hansarda, který dnes zemřel při dopravní nehodě, ředitel opavského...

29. července 2026,  aktualizováno 

Nabídky, vzkazy, Varování. Co všechno si přečtete v pražských ulicích? To by jeden nevěřil

Je ti to jasný?!

Stojíš na mým fleku! Nemusíte číst knihu, abyste se dozvěděli o městě víc, než je někdy zdrávo. Výklady, vchody do domů, letáky na sloupech, upozornění za stěračem auta. Město je samo o sobě...

29. července 2026  18:28

Muž po rozepři udeřil druhého pěstí do hlavy, napadený zemřel v nemocnici

ilustrační snímek

V Teplicích po rozepři jeden muž napadl jiného, který později na následky zranění zemřel v nemocnici. Kriminalisté věc vyšetřují jako ublížení na zdraví s následkem smrti. Informoval o tom ve středu...

29. července 2026  18:02,  aktualizováno  18:02

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Vaclavské náměstí

Vaclavské náměstí

Po padesáti letech, jsem se vrátila na milovaný Václavák. Vzpomněla jsem si na prožité roky. Teď jsem si připadala jako v knížce Výlet pana Broučka do 15. století. Ale bude to moc hezké.

vydáno 29. července 2026  17:37

Bradáčová podala správní žalobu, žádá zrušení patentu souvisejícího s IZIP

ilustrační snímek

Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová podala zvláštní správní žalobu k Městskému soudu v Praze. Směřuje proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví...

29. července 2026  15:56,  aktualizováno  15:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×