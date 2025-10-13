Korunky i odlitky dětských ručiček. Týden sklářů oslavuje řemeslo

Lada Válková
  15:22aktualizováno  15:22
Desítky skláren, ateliérů, muzeí či škol se zpřístupní návštěvníkům, kteří zblízka nahlédnou na tradiční i moderní výrobu skla. Nebudou chybět ani kreativní dílny nebo prodejní stánky s originálními výrobky. Srdcem Týdne sklářů, který připomene i zápis ruční výroby skla na seznam kulturního dědictví UNESCO, bude Křišťálové údolí, tedy Liberecký kraj.

Korunky Olgy Kopalové Rynešové (na snímku) už roky zdobí hlavy nejúspěšnějších missek. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Do pilotní akce se třetí říjnový týden zapojí kolem osmdesáti sklářských umělců včetně institucí; většina z nich působí v regionu. Zhruba dvě desítky pak ve zbytku Česka.

„Je skvělé, že u letošního zkušebního ročníku registrujeme zájem napříč celou republikou, od Klatov na Šumavě po Květnou na moravsko-slovenské hranici. Přihlásily se též sklárny z Tasic nebo ze severu Moravy,“ uvedla Milada Valečková, ředitelka pořádajícího Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, která doufá, že se z akce stane tradice.

Do svého hájemství nechá výjimečně nahlédnout třeba Olga Kopalová Rynešová z jablonecké firmy Šenýr Bijoux, jejíž šperky se proslavily po celém světě. V tuzemsku její korunky už roky zdobí hlavy nejúspěšnějších missek v soutěžích krásy.

„Pustíme veřejnost do showroomu, který je běžně zcela uzavřen. Je jen pro VIP zákazníky a pro slečny z kruhů celebrit. Lidé si budou moci korunky zkusit a fotit se s nimi. To je oblíbený způsob trávení času u nás v showroomu,“ směje se Kopalová Rynešová.

Víkend v Křišťálovém údolí

V sobotu a neděli se Týden sklářů protne s šestým ročníkem Víkendu Křišťálového údolí, který loni navštívilo zhruba dvacet tisíc lidí. Zájemci mohou sledovat skláře a šperkaře při tvorbě, některé techniky si sami vyzkoušejí nebo si jejich výrobky budou moci zakoupit.

„Letos se k Víkendu Křišťálového údolí přidává například sklář Filip Lukavec z Nového Boru a liberecká designérka Petra Lorenc. Nově vítáme také zajímavý projekt oživení sklárny Hantich Flora,“ shrnuje ředitel Crystal Valley Lukáš Zmatlík.

Další novinkou je zpřístupnění areálu Ungrova domu v Hodkovicích nad Mohelkou, který poukazuje na sklářskou historii města, o níž však mnozí netuší. Na Českolipsku se výjimečně otevře také vitrážovna v Okrouhlé.

„Dřív to byla velkolepá výstavní síň s vitrážemi, které se v našem regionu vyráběly,“ upozorňuje Zmatlík. Skláři podle něj rádi uvítají kohokoliv, jen některé prohlídky je kvůli omezenému prostoru nutné předem zarezervovat. „Vitrážovna bude dělat dvě komentované prohlídky,“ uzavírá.

Omezená kapacita ručiček v peci

K oslavám se připojí i sklářské studio v Radvanci, odkud si mohou lidé za poplatek odnést odlitek rukou svých dětí. „Vše se odehrává ve studeném písku a horké sklo se vlévá až po odstranění ručky z písku,“ tiší případné obavy o zdraví nejmenších rodinná sklárna Kunc Glass. „Vzhledem k omezené kapacitě ručiček v peci budeme rádi, pokud se ozvete předem, aby na vás zbylo místo,“ vyzývá sklárna s nadsázkou.

Zvýšený zájem návštěvníků očekávají také velké – běžně nepřístupné – sklárny jako Preciosa Ornela v Desné, Preciosa Lighting v Kamenickém Šenově nebo Crystalex. V Novém Boru připraví speciální show i Lasvit.

Muzea podpoří tvůrčí prostředí pro rodiny s dětmi, na zážitky pestrý bude program i na středních školách s uměleckým zaměřením, které během podzimního víkendu otevřou veřejnosti své dveře.

Seznam zapojených míst a umělců včetně podrobností najdou zájemci na crystalvalley.cz a na webu Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou.

