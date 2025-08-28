Evah, vlastním jménem Eva Hrabalová, tvoří autorské písničky, ve kterých se promítají a mísí prvky klasické hry na kytaru, písničkářství a popové, folkové i indie rockové hudby. Open-air koncert začne v neděli od 15 hodin, vstup je zdarma
Písničkářka v Tyršových sadech
Vedení jablonecké radnice chce, aby park neokupovali pouze bezdomovci nebo problémoví lidé. Nedávno se v něm třeba slavil Den Země (na snímku). | foto: Ota Bartovský, MAFRA
Vaše fotky z PrahyDalší fotky
Nejlepší pivnice se zahrádkou? Známe místa v centru Prahy, kde budete mít město na dlani
Kam jít v centru Prahy na zahrádku na pivo, aniž byste seděli metr od ostrůvku tramvaje? Poradíme, kde si vychutnat jedno orosené. Řada známých pivnic a hospod využívá v letní sezoně i venkovní...
Za oroseným půllitrem jen pár minut z Prahy! 11 pivovarů, co stojí za výlet
Za poznáním nových chutí, historií pivovarnictví nebo nasátím neopakovatelné atmosféry. Vydejte se prozkoumat, kde se vaří pivo. Nabízíme deset tipů na minipivovary ve Středočeském kraji, jako...
Zkratka ze Smíchova do Radlic se „vrátí“ už v roce 2027, nejprve povede pod zemí
Důležitý dopravní uzel se změní k nepoznání. Hned tři obří investice propojí individuální i veřejnou dopravu. Modernizace smíchovského nádraží přinese obří autobusový terminál, parkovací dům i...
{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}
{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}
Nastává čas záletníků. V Liberci už stanice řeší první případy. A jinde jí budou brzy následovat
Každým rokem od poloviny srpna do poloviny září nastává čas, kde se dávají do pohybu hejna netopýrů, aby si našla nové úkryty. V této době se v některých lokalitách každým rokem opakují doslova...
Znáte všechny pražské minipivovary? Těchto 12 podniků stojí za návštěvu
V historických sklepích, ve zrekonstruovaných továrnách, ale i přímo v restauracích na očích hostům se v Praze rodí pivo, které se vymyká běžné produkci. Minipivovary se vracejí ke staletým tradicím...
Záhadu slavného sloupu prozkoumají experti. Zjišťují, proč je dutý
Nejmodernější technologie má odpovědět na otázku, k čemu sloužil tajuplný prostor uvnitř sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci. Barokní perlu budou v příštích týdnech zkoumat archeologičtí experti....
Pražský dopravní podnik ruší tendr na klimatizace do tramvají. Přišlo moc dotazů
Pražský dopravní podnik zrušil tendr na doplnění klimatizací do zbylých 123 tramvají typu Škoda 15T. Důvodem je velký počet dotazů od potenciálních dodavatelů, které zadání nijak nekonkretizovalo....
V Opařanech vybudují šestý stacionář pro dětské psychiatrické pacienty v ČR
Dětská psychiatrická nemocnice (DPN) v Opařanech na Táborsku vybuduje denní stacionář. Stane se šestým pracovištěm tohoto druhu v Česku. Denní stacionář slouží...
Pacientů v Hradeckém kraji bude přibývat, lékaři a sestry však míří do penze
Zdravotnictví v Královéhradeckém kraji má asi 12 let, aby se připravilo na prudký nápor pacientů. Podle statistických modelů v následujících letech začne přibývat seniorů, kteří budou potřebovat...
{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}
{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}
V Česku je nedostatek kameniva, řada obcí se ale staví proti rozšíření těžby
V Česku je nedostatek kameniva pro stavbu důležitých silnic a dálnic. Ministerstvo průmyslu a obchodu proto plánuje zapsat nové lokality mezi takzvaná strategicky významná ložiska stavebního kamene a...
V replice středověké pece zkusí historici tavit železo, zájemci pomohou dmýchat
Do Havlíčkova Brodu se o víkendu vrátí středověk. Od pátku do neděle se v přírodním parku Vlkovsko na severovýchodním okraji města uskuteční 10. ročník tavby skla v replice středověké sklářské pece....
Svitavy 1. září otevřou po rozsáhlé a nákladné rekonstrukci krytý bazén
Svitavy v pondělí 1. září otevřou po rozsáhlé rekonstrukci krytý bazén. Uzavřen byl kvůli stavebním pracím 20 měsíců. Díky rekonstrukci se bazén zmodernizoval...
Hygienici kvůli sinicím zakázali koupání v Máchově jezeře na Českolipsku
Hygienici dnes zakázali koupání v Máchově jezeře u Doks na Českolipsku. Důvodem jsou přemnožené sinice, vyplývá z vydaného opatření obecné povahy. Před tím...
Mladoboleslavské divadlo chystá šest premiér, jednu cílí na mladé publikum
Městské divadlo Mladá Boleslav uvede v nadcházející divadelní sezoně šest premiér. Na první z nich, inscenaci Holky z kalendáře v režii Petra Mikesky, se mohou...
Vedení huti Liberty vypovědělo kolektivní smlouvu, odboráři protestují
Další problémy se valí na zbývající zaměstnance hutě Liberty Ostrava. Insolvenční správce jim spolu s vedením firmy vypověděl stále běžící kolektivní smlouvu, která pracovníkům doposud zaručovala...
Start registrací! 59. ČEZ Jizerská 50 otevírá brány. Nejvýhodnější startovné je do konce října
Šumavský park ukončí činnost krizového štábu, koordinoval odchyt 3 uniklých vlků
Národní park Šumava (NPŠ) ukončí v pátek činnost krizového štábu, který koordinoval odchyt tří vlků, kteří utekli z výběhu návštěvnického centra v Srní na...