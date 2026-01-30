Fanoušky čeká atraktivní motorsportová podívaná plná adrenalinu a driftových soubojů. Na trati se představí 40 závodníků, chybět nebude večerní TOP 8, komentovaná prohlídka trati, merch, food zóna ani doprovodný program s DJ. Vstupenky si zájemci koupí přímo na místě.
U arény budou řádit drifteři
Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku
Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže Prostřeno!. Divákům se vryl do paměti jako kreativní kuchař, který dokázal spojit italské speciality s...
Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety
První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1 rozjely už v polovině roku 1971, do podzemí se ale nikdy nedostaly. Měly pro sebe jen zkušební trať...
KVÍZ: Jste znalci seriálu Bridgertonovi?
Lesk plesových sálů, romantické intriky i jedovaté drby. Seriál Bridgertonovi patří mezi nejsledovanější romantické tituly posledních let a s příchodem nové série znovu přitahuje pozornost fanoušků...
Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě
Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora vystupujícího pod přezdívkou Dami1992. Nyní je pražský fotograf v Metru znovu. Jeho snímky totiž umí zachytit...
Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze
Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka klasických samoobslužných jídelen. Tradiční podniky mají v nabídce nejčastěji české klasiky a k tomu za...
Rekreační areál na Šumavě. Spolek chce mít větší váhu při rozhodnutí o povolení
Kolem plánovaného rekreačního areálu s 300 lůžky na místě kasáren pohraniční roty v Českých Žlebech na Prachaticku pokračuje řízení o vlivu na životní prostředí EIA. Soukromý investor se teď podle...
V Plzeňském kraji loni kriminalita mírně stoupla, ubylo vražd
Kriminalita v Plzeňském kraji loni mírně stoupla. Policie evidovala 9244 trestných činů, meziročně o 248 víc. Nárůst způsobily především podvody, stoupla i...
Vychovatelky bily postižené děti. Chyboval ředitel i inspekce, míní ombudsman
Ve družině nejmenované školy podle rodičů vychovatelky ponižovaly a bily děti s postižením. Podle veřejného ochránce práv ve věci následně pochybila jak pražská inspekce, která ve škole neprovedla...
V centru Kroměříže přibyla místa pro parkování, pomohla plocha od sokolů
Více možností, jak zaparkovat ve středu města a jeho okolí, mají řidiči v Kroměříži. Radnice se totiž dohodla s TJ Sokol Kroměříž na pronájmu betonové plochy, hřiště v Nerudově ulici vedle...
Pardubice letos otevřou Sluneční pláž s molem na břehu Labe
Na břehu Labe u sídliště Polabiny v Pardubicích letos vznikne Sluneční pláž s molem, lehátky nebo ohništěm. Postaví ji městský obvod II, který vypsal výběrové...
Sezonu ve Sport Parku Liberec odstartují závody Dirty Drifting, které proběhnou v sobotu na centrálním parkovišti u Home Credit Areny.
Klub českých turistů na Olympijském festivalu představí zimní turistiku i táboření
Klub českých turistů se zapojí do Olympijského festivalu 2026, který se uskuteční od 6. do 22. února na Výstavišti v Českých Budějovicích v souběhu s letošními zimními olympijskými hrami v Miláně a...
Řidič se s kamionem zasekl na železničním přejezdu, vlaky u Mimoně stojí
Řidič kamionu v Mimoni na Českolipsku nerespektoval dopravní značení a uvázl na železničním přejezdu. Svým počínáním zastavil vlaky, které místem nemohou projet.
Psycholožka dělala posudky pro autoškoly, aniž by viděla klienty. Stíhá ji policie
Akreditované psychologické služby pro autoškoly v Karlových Varech a Plzni poskytovala velmi nezodpovědně šedesátiletá žena z Plzně. Práci, která spočívala ve vystavování psychologických posudků na...
Ministři se dozví, co trápí bezpečnostní odbory
V Karlovarském kraj při zbraňové amnestii už lidé odevzdali dvě desítky zbraní
V Karlovarském kraji odevzdali lidé při letošní zbraňové amnestii už přes 20 zbraní. Jde většinou o pistole nebo lovecké zbraně. Policisté zatím mezi...
Muže natočili, jak chytil u Vltavy labuť a odnesl ji do auta. Hledá ho policie
Na sociálních sítích koluje video, v němž muž na smíchovské náplavce odchytí jednu z labutí u břehu, přitiskne si ji na břicho a odnáší do auta, kde ji vloží do boxu. Natočil ho při tom svědek....