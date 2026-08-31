U Hrádku nad Nisou se srazilo sedm aut, zranění utrpělo osm lidí

Srážka sedmi aut dnes odpoledne zhruba na čtyři hodiny omezila dopravu na silnici I/35 u Hrádku nad Nisou na Liberecku. Zranění při ní utrpělo osm lidí, u všech jsou lehká, řekl ČTK mluvčí krajské záchranné služby Michael Georgiev. Krátce před 19:00 policie na síti X uvedla, že silnice je již průjezdná bez omezení.
"Sedm osob jsme převezli do liberecké nemocnice k dalšímu ošetření, jedna osoba byla ponechána na místě. Všichni pacienti byli při vědomí," dodal Georgiev. Zraněné záchranáři převezli do nemocnice třemi sanitkami, na místě nehody měli ještě vůz s lékařem.
Oznámení o hromadné nehodě dostala policie před 15:00. Dopravu kvůli vyšetřování odkláněla přes Václavice.
S odstraňováním následků nehody pomáhali i hasiči. "Zajistili jsme místo dopravní nehody, provedli protipožární opatření," uvedli hasiči na síti X.