Jablonec nad Nisou chce zvýšit bezpečnost kolem školy v ulici 5. května

Autor: ČTK
  14:39aktualizováno  14:39
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Bezpečnější přístup do školy, prostor pro úschovu kol a koloběžek, ale také víc zeleně chce Jablonec nad Nisou zajistit v další etapě obnovy Základní školy 5. května. Loni město dokončilo rekonstrukci budovy, která stála bezmála sto milionů korun, letos na to navázala kultivace bezprostředního okolí budovy. Radnice počítá i s úpravou ulice - přibude záliv, kde budou mít rodiče možnost bezpečně vysadit děti, a který pomůže omezit neorganizované parkování před hlavním vchodem, řekla dnes ČTK mluvčí magistrátu Jana Fričová.

Budova školy je z roku 1905, kdy byla postavena jako dívčí obecná škola s pěti třídami a škola měšťanská se třemi třídami. Dnes má 17 tříd s bezmála 400 žáky a také čtyři třídy Montessori, které navštěvuje 88 dětí. Díky rekonstrukci získala škola moderní prostory a dvě odborné IT učebny, jedna je jazyková, druhá IT. Škola má také novou přírodovědnou učebnu, dílny a kuchyňku, bezbariérový přístup zajišťuje výtah. Na školním dvoře vznikl menší amfiteátr, který nabízí zázemí pro společenské akce, setkávání i výuku pod širým nebem.

Školní dvůr chce radnice na jaře doplnit o zeleň, upravit plánuje také prostor před budovou, který využívali k parkování zaměstnanci školy a veřejnost. Zejména v ranní špičce to ale komplikovalo pohyb dětí přicházejících do školy a těch, které přivážejí rodiče. "Chceme, aby žáci získali nejen kvalitní a moderní zázemí uvnitř budovy, ale také příjemné a bezpečné prostředí v jejím okolí. Nové předpolí pomůže lépe uspořádat dopravu před školou a nabídne dětem prostor pro setkávání i pobyt venku," doplnil jablonecký primátor Miloš Vele (ODS).

Po dokončení úprav před školou přijde na řadu postupná proměna velké školní zahrady. V dalších fázích se podle primátorova náměstka Jakuba Chuchlíka (Piráti) bude město věnovat opravám fasády a potřebným opravám navazující školní budovy v ulici Sokolí. "Naším cílem je postupně rozvíjet celý školní areál tak, aby odpovídal současným potřebám žáků i pedagogů. Nové venkovní prostory přinesou škole další možnosti pro výuku, odpočinek i společné aktivity a zároveň pomohou vytvořit bezpečnější okolí pro každodenní příchod dětí," dodal.

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