U Srnčího dolu v Jablonci nad Nisou budou ve čtvrtek myslivci lovit divočáky

Kolem Srnčího dolu v Jablonci nad Nisou budou ve čtvrtek myslivci lovit divoká prasata. V posledních týdnech se tam opakovaně pohybují a poškozují sportovní areál, řekla dnes ČTK mluvčí magistrátu Jana Fričová. Jablonec se potýká s přemnoženými divočáky opakovaně posledních sedm let, v minulosti je lidé potkávali i na některých okrajových sídlištích. Situace se díky intenzivním odlovům v minulých letech zlepšila, teď se ale zvířata znovu objevují.
"Myslivci se zaměří na území mezi Bousovou ulicí, Kauflandem a státním archivem. Odtud bude prostor pokračovat směrem k odbočce na Rádlo a do Zeleného údolí. Území vyznačí ve středu informačními letáky Lesy ČR a město uzavře vstupy do lesa páskami. Žádáme obyvatele, aby v době lovu dbali na bezpečnost a omezili pohyb ve vymezeném území," doplnila Fričová. Odlov se uskuteční ve čtvrtek od 08:00 do 13:00.
"Společný lov je jedním z opatření, která nám pomáhají regulovat počet černé zvěře a omezovat její pohyb v blízkosti města," doplnila Petra Němečková z oddělení životního prostředí magistrátu. Se zvýšeným výskytem prasat v okrajových částech bojuje druhé největší město v Libereckém kraji od roku 2019. Zvířata se opakovaně stahují z lesů do blízkosti obytných částí města, kde nacházejí snadno dostupnou potravu. Jejich přítomnost souvisí podle ní mimo jiné s nesprávným ukládáním bioodpadu a potravinových zbytků v blízkosti lesních pozemků.
Jablonec proto v minulých letech ve spolupráci s myslivci a dalšími příslušnými orgány postupně zavedl několik opatření, jako umístění odchytové klece nebo instalace fotopastí, radnice podpořila i myslivecké aktivity zaměřené na regulaci populace divokých prasat. V minulých letech odlovili myslivci kolem města přes 170 divočáků. Regulace černé zvěře ale podle radnice vyžaduje spolupráci veřejnosti. "Pokud lidé nechávají bioodpad v blízkosti lesů, vytvářejí pro divoká prasata snadno dostupný zdroj potravy a podporují jejich návrat do těchto lokalit," dodala Němečková.