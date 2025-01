Údolí ohrožené divočiny rozšíří libereckou zoo, zvířata tam nebudou v klecích

Zoologická zahrada v Liberci, jak ji znají generace návštěvníků, není dlouhodobě udržitelná. Kvůli měnícím se podmínkám chovu zvířat v zajetí se rozroste o 13 hektarů. Podobu nového Údolí ohrožené divočiny vybral Liberecký kraj ze tří architektonických návrhů, jež vzešly z architektonicko-krajinářské soutěže.

Údolí ohrožené divočiny rozšíří libereckou zoologickou zahradu jednou tolik. Zvířata nebudou ve výstavních klecích, ale v přírodním prostředí. Část druhů se přesune z nynější zahrady, většina jich ale bude nových. Kromě tygra ussurijského, pro něhož je místní klima a terén vhodný, údolí obsadí také levharti, vlci, medvěd nebo chladnomilní primáti. Svažitý terén a skalky svědčí i horským kopytníkům.

„Mnohokrát mi někdo říkal, jestli se nechceme rozšířit, ale zoo na tom nebyla dlouhá léta finančně dobře,“ připomněl její ředitel David Nejedlo. Zahrada se nebyla podle něj schopná ideálně postarat o to, co měla ve správě, proto se nechtěla pouštět do nových projektů.

„Žádost, abychom se mohli rozšířit, přišla ze zoologické zahrady. Hlavní důvod byl měnící se pohled na chov volně žijících zvířat v lidské péči. Dostává se do legislativy i do mezinárodních dohod. A my jsme stáli na rozcestí, jak to bude se zoo dál. Bylo jasné, že bez peněz a investic to nepůjde,“ shrnul Nejedlo.

Cesty se rýsovaly dvě. Kdyby zoo zůstala v současném areálu, musela by odejít velká charismatická zvířata. Stavěly by se nové pavilony, bouraly staré. Zoo by se starala o méně zvířat na malé ploše, zato za více peněz. Druhou možnost představovalo rozšíření. „Chceme vybudovat velké přírodní expozice pro ohrožené druhy zvířat a pro druhy, které jsou spíše chladnomilné,“ nastínil ředitel Zoo Liberec.

Přírodní amfiteátr a údolí

Rozvojovému území, jež se stávající zoo propojí lávka, dominuje přírodní amfiteátr a údolí. Architektonická studia přihlášená do soutěžního dialogu měla přijít s řešením, které nespoléhá na kácení, odstraňování a vysazování nového. Krajinu měla respektovat a začlenit. Nadto mělo být rozvržení prostoru logické i pro návštěvníky, aby se dobře orientovali.

„Vítězný návrh nabízí buď rychlý průchod územím, nebo variantu procházkové trasy, která není tak rychlá. Ale návštěvníci si prostor mnohem víc užijí,“ prozradila předsedkyně hodnoticí komise Štěpánka Endrle. Dále museli architekti brát v potaz dlouhodobé plány zoo týkající se hospodaření s dešťovou vodou, i variabilitu návrhu do budoucna.

To vítězný kolektiv zpracovatelů společností AND a K2N Landscape splnil. Kromě zakázky na dopracování masterplanu získal také zakázku na prvních pět projektů včetně expozice tygra.

„Návrh není finální ani neměnný. Je to vize do budoucna. I vítězné architekty na něm čeká ještě spousta práce,“ upozornila Endrle. „V dalších fázích se postaví jednotlivé expozice, které se budou postupně do prostoru umisťovat. Údolí ohrožené divočiny se bude zaplňovat postupně, neotevře se celé najednou,“ zdůraznil hejtman Martin Půta. Zároveň ujistil, že krajský rozpočet je připravený rozvoj zoo v dalších letech financovat.

Stavba začne nejdřív za dva roky

První etapa je podle Nejedla omezená částkou dvou set milionů korun. Začít by měla v roce 2027, respektive nejpozději dva roky od podpisu smlouvy.

O víkendu 1. a 2. února od 10 hodin budou mít zájemci z řad veřejnosti i odborníků možnost zúčastnit se v pavilonu ZooExpo besedy spojené s vernisáží. Mohou si prohlédnout vizualizace a pohovořit s architekty vítězných návrhů. Na besedu je nutné se předem registrovat, a to do středy 29. ledna na e-mailu tesarova@zooliberec.cz.

Byť pro návštěvníky nebude pobyt v Zoo Liberec kvůli stavebním pracím vždy komfortní, apeluje ředitel na to, aby se tím nenechali odradit.

„Kdyby k nám lidé přestali chodit, tak nás kraj, ani město nezachrání. My za vstupné nejezdíme na Bahamy, ale peníze vkládáme zpátky do zlepšování prostředí pro zvířata, zaměstnance a návštěvníky. Takže budeme rádi, když k nám budou lidé chodit,“ ujistil Nejedlo.