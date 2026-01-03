Kryštofovo Údolí jásá, obrazy ukradené z kostela se podaøilo najít

  20:42aktualizováno  20:43
Radost zavládla v Kryštofovì Údolí na Liberecku. Podaøilo se najít osm obrazù, které zmizely z tamìjšího turisticky oblíbeného kostela. Hodnota umìleckých dìl z 18. století je kolem pùl milionu korun.
foto: Policie ÈR

Kostel sv. Kryštofa s farou (vlevo), zvonicí (vpravo) a márnicí (uprostøed)
„Dobrá zpráva - ukradené obrazy z kostela sv. Kryštofa se našly,“ napsala na facebookovou stránku obce starostka Jana Blažková. „Krádež se dále vyšetøuje. Víc sdìlit nemohu,“ dodala.

Informaci potvrdila policie. „V tuto chvíli mohu potvrdit, že jsme obrazy, které byly oznámené jako odcizené, zajistili. Bližší informace k pøípadu sdìlíme, až to bude možné,“ uvedla policejní mluvèí Ivana Baláková.

Zmizení osmi obrazù namalovaných na døevìných kartuších si farnost, které kostel patøí, všimla 26. prosince. Podle policie ale mohly obrazy zmizet už døív, zhruba od léta.

„Pachateli hrozí za krádež jeden rok až pìt let ve vìzení,“ øekla v úterý 30. prosince policejní mluvèí Iva Martínková.

Zlodìj ukradl z kostela unikátní obrazy, vìdìlo o nich jen nìkolik lidí

Obrazy s motivem Tance se smrtí vznikly v 18. století pùvodnì pro márnici, která je hned vedle kostela. Pozdìji se na nìkolik let pøesunuly do Severoèeského muzea v Liberci, odkud se vrátily farnosti.

„Moc lidí nevìdìlo, že se vrátily k nám. Øešili jsme, jak je zpøístupnit veøejnosti, proto byly uložené v jedné z místností v kostele. A z té zmizely,“ pøiblížil døíve Jakub Jan Disman, správce farnosti ve vìcech majetkových. „Významné jsou tím, že takových cyklù moc není. Možná dva nebo tøi,“ doplnil Disman. Policisté následnì žádali o pomoc veøejnost.

Nejvýznamnìjší památka obce

Døevìný kostel v centru obce je zasvìcen svatému Kryštofovi, patronovi poutníkù a všech lidí na cestách. Kostel patøí mezi nejvýznamnìjší památky obce, ale i kraje.

Souèasnou podobu získal v letech 1683 až 1684. Kostel je jednolodní roubenou stavbou s oltáøním prostorem. Interiér kostela je velmi bohatý a výrazný. Souèástí interiéru je rokokový oltáø z roku 1761.

Kostel sv. Kryštofa s farou (vlevo), zvonicí (vpravo) a márnicí (uprostøed)

Zajímavostí kostela je, že jeho presbytáø není umístìn na východní stranì, jak bývalo obvyklé, ale na stranì jižní. Orientace kostela je dána svažitým terénem. Kostel sv. Kryštofa je souèástí celého kostelního areálu, který spolu s ním ještì tvoøí barokní fara, márnice a budova zvonice.

Stavba márnice má ètvercový pùdorys a dnes v ní jsou staré máry a malý oltáøík. Kostel je v majetku Øímskokatolické farnosti Kryštofovo Údolí a každou nedìli se zde koná Mše svatá. V prùbìhu roku se pravidelné turistické prohlídky nekonají, do kostela je ale možné nahlédnout prosklenými dveømi.

