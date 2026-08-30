Na Semilsku havarovalo ultralehké letadlo, pilot pád nepřežil

Pilot havaroval krátce po 19. hodině. Stroj se zřítil zhruba deset sekund po tom, co se vznesl z travnaté dráhy u letiště Všeň, kde se konalo tradiční setkání pilotů ultralehký letadel a motorových závěsných kluzáků.
„Pilot, který cestoval v dvoumístným ultralehkém letadle sám, bohužel zemřel na místě,“ sdělila policejní mluvčí Ivana Baláková.
Na letišti zasahovali i přivolaní záchranáři. „Na místě probíhala laická resuscitace, ale po příletu našeho vrtulníku lékař bohužel musel konstatovat smrt,“ přiblížil mluvčí záchranářů Michael Georgiev.
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Na letišti v Hodkovicích havarovalo ultralehké letadlo, pilot zemřel
„Příčinu havárie nyní zjišťuje a okolnosti prověřuje služba kriminální policie ve spolupráci s Ústavem pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod,“ dodala policejní mluvčí.
Letadlo havarovalo na letišti ve Všeni.
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